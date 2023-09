Sabrina Salerno, minigonna esagerata: lo scatto infiamma il web

Sabrina Salerno, minigonna vertiginosa: l’ultimo scatto della cantante e showgirl genovese incendia il web e i social network

Dopo qualche anno lontano dalle scene, durante i quali si è concentrata sui suoi affetti, Sabrina Salerno è tornata, come faceva negli anni ’80 del secolo scorso, a infiammare il pubblico con le sue hit dal ritmo trascinante e con le sue forme bombastiche.

Del resto, a 55 anni suonati la cantante, attrice e showgirl genovese, scoperta dal talent scout per antonomasia dello show business del Bel Paese, Claudio Cecchetto, non ha perso nulla dell’energia e del prorompente sex appeal di quando aveva vent’anni ed era la regina della disco music.

Una regina che, nonostante la concorrenza della corregionale Annalisa Scarrone (è nata a Savona), per tutti semplicemente Annalisa, che ha impazzato durante tutto l’anno con i suoi tormentoni ‘Bellissima’, ‘Mon amour’ e ‘Disco paradise’, in tandem con Fedez e gli Articolo 31, non ha la benché minima intenzione di abdicare.

D’altronde, per Sabrina Salerno la musica non è solo una carriera, un mezzo per guadagnare popolarità e soldi. E’ di più, molto di più.

Sabrina Salerno, minigonna da urlo: lo scatto incendia il web

Come racconta il grande scrittore Eduardo Galeano, un giorno un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Solle: “Come spiegherebbe a un bambino che cosa è la felicità?”. “Non glielo spiegherei- rispose la teologa- Gli darei un pallone per farlo giocare”.

Ebbene, mutatis mutandis, può dirsi altrettanto per Sabrina Salerno: quando è su un palco con un microfono in mano per intonare i suoi successi e scatenarsi sulle note delle sue hit la cantante genovese è nel suo habitat naturale ed è, pertanto, al culmine della felicità.

Solo su un palco, dunque, Sabrina si sente realizzata e appagata: attimi di felicità che condivide con i suoi fan che ancora oggi accorrono numerosi ai suoi concerti e che la seguono sui social network non perdendosi nessuno dei suoi bollenti scatti.

E come potrebbero essere diversamente? L’ultimo, che la immortala in quello che ama di più, esibirsi con un microfono in mano su un palco, li ha fatti ‘pogare’ come a un concerto rock o punk.

Infatti, la cantante genovese è fasciata in uno scintillate abitino talmente mini da offrire all’avido sguardo dei suoi follower due gambe da infarto: talmente lunghe e tornite da far invidia alle colonne di un tempio greco, un vero capolavoro d’arte che, ça va sans dire, ha incendiato il web e i social network.

“Cos’è la felicità? Difficile da definire, sono solo pochi attimi. Ecco un mio momento di felicità!“, scrive Sabrina Salerno nella didascalia che accompagna il suddetto scatto. Quegli stessi attimi di felicità che si dilatano all’infinito che regala ai suoi fan con i suoi scatti degni di una regina della disco music e dei social network.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI