Arrestato un campionissimo con l’accusa di aggressione, sono tutti sconvolti

Mondo dello sport sotto shock: arrestato un campionissimo con le accuse di aggressione e tentato strangolamento

Nelle ultime ore il mondo del calcio è stato scosso da una notizia davvero preoccupante. E’ l’ennesimo caso degli ultimi anni e il club ha deciso di prendere un serio provvedimento. D’altronde non si può non fare ciò dinanzi a situazioni del genere.

Il Manchester United ha sospeso l’ex Ajax Antony Matheus dos Santos, noto semplicemente come Antony. Sospensione che segue la mancata convocazione nella Selecao in vista dei match nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Il 24enne è stato accusato dall’ex fidanzata Gabriela Cavallin. L‘influencer e nota dj, ha rivelato che l’uomo l’ha aggredita quando era incinta rifilandole una testata e scagliandole contro un bicchiere, per proteggersi dal quale si è ferita a un dito fino all’osso, e di averla bombardata di messaggi offensivi, ben 13 in appena 60 secondi. Un racconto drammatico e che è parso davvero dettagliato.

L’attaccante dei Red Devils è stato, quindi, denunciato sia presso la polizia di San Paolo, in Brasile, sia presso quella di Greater Manchester, e ora la giustizia farà il suo corso. Ma se Antony, per il momento, è stato sospeso, un altro campionissimo, per le stesse accuse di aggressione ai danni della compagna, è stato addirittura arrestato.

Aggressione ai danni della fidanzata, arrestato Kevin Porter, star dell’Nba

Da poco si sono conclusi i campionati del mondo di basket, ospitati nelle Filippine, che hanno visto l’inatteso trionfo della Germania, al primo alloro iridato, che in finale ha avuto la meglio sulla Serbia. Buona la performance degli Azzurri di coach Pozzecco che hanno chiuso il torneo all’ottavo posto, miglior piazzamento in una rassegna iridata negli ultimi 25 anni e qualificazione al torneo pre-olimpico. Addirittura fuori dal podio i favoritissimi Stati Uniti.

Insomma, non è buon momento per le stelle della Nba e non solo sul parquet. Infatti nelle ultime ore il cestista Kevin Porter Jr, star degli Houston Rockets, è stato arrestato dalla polizia statunitense con le accuse di aggressione e tentato strangolamento ai danni della sua compagna Kysre Gondrezick. Il tutto sarebbe accaduto durante il loro soggiorno presso il “Millennium Hotel” di New York.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna avrebbe chiuso fuori dalla camera Kevin Porter che, però, con l’aiuto della sicurezza dell’albergo, sarebbe riuscito a forzare la porta, sarebbe poi entrato in camera e avrebbe poi aggredito la compagna.

Stando a quanto riferito da un portavoce della polizia locale, gli agenti sono stati informati che “una donna di 26 anni aveva riportato una lacerazione sul lato destro del viso e che lamentava dolore al collo“.

Motivo per il quale è stata aperta un’indagine preliminare sulla scena del crimine che ha accertato che Kevin Porter “l’ha colpita più volte sul corpo e le ha messo le mani intorno al collo“. Di conseguenza, per la stella degli Houston Rockets sono scattate le manette ai polsi. Insomma, da ‘arresto e tiro’ ad ‘arresto e dietro le sbarre’ per la star dell’Nba. Una grave battuta d’arresto per il giovane e talentuoso cestista.

