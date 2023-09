Polveriera Manchester United: sospensione per la stella

Il Manchester United si trova nuovamente sotto l’occhio del ciclone per via di un suo tesserato: ecco il motivo

Il Manchester United negli ultimi tempi è stato spesso e volentieri al centro di polemiche e dibattiti piuttosto aspri. La motivazione è sempre stata legata a dei loro tesserati, piuttosto che alla società in sé. Le principali parti coinvolte sono state così oggetto di numerose critiche, con i diretti interessati che hanno dovuto poi prendere le distanze dai suddetti comportamenti.

Questa volta la polemica è scattata per via di un altro giocatore. Dopo il polverone sollevato da Greenwood e dalla sua condotta finita sotto oggetto di inchiesta, un suo compagno di reparto è finito al centro della polemica per via di un caso analogo. In Inghilterra è scoppiato il caso: accuse di violenza mosse dalla sua ex compagna di vita e da due ragazze attualmente situate in Brasile. Il club a tal proposito ha rilasciato un comunicato, che verrà sviscerato nel corso del secondo paragrafo.

Tornando all’origine del caso, sono emerse delle conversazioni tra Antony e la sua ex dove la motivazione dell’accusa sia stata appurata. Ebbene, la società ha scelto di riconoscere le accuse ricevute dal giocatore.

Antony messo fuori rosa dal Manchester United

Ecco il comunicato rilasciato in via ufficiale dal Manchester United, e pubblicato ovunque in queste ore:

“Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony. I giocatori che non hanno preso parte alle sfide delle nazionali torneranno ad allenarsi lunedì, tuttavia è stato concordato con Antony che ritarderà il suo rientro fino a nuovo avviso per affrontare le accuse. Come club condanniamo gli atti di violenza e gli abusi. Riconosciamo inoltre l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l’impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto un abuso“.

La frase finale vuole porre l’accento su una situazione che sta prendendo una piega davvero triste e molto frequente purtroppo per quanto concerne il calcio moderno. Le violenze commesse dai giocatori arrivano ad invadere l’opinione pubblica di continuo, soprattutto con la Premier Leauge, che sembra essere il campionato dove questa condotta avviene più spesso.

Ovviamente senza imputare alcuna colpa o responsabilità, ma semplicemente per sottolineare un dato di fatto. Si vedrà prossimamente il modo in cui la vicenda si evolverà, con prove e indagini che seguiranno approfondimenti.