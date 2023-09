Sabrina Salerno esplosiva: lato A in mostra

Sabrina Salerno incanta tutti con un primo piano maestoso, in cui risalta la vertiginosa scollatura: curve mai così esplosive

Una leggenda, senza mezzi termini. E’ quello che rappresenta per il mondo dello spettacolo e non solo Sabrina Salerno, una autentica icona pop nel senso più ampio e autentico del termine. La cantante e showgirl è uno dei personaggi che maggiormente hanno segnato la storia recente italiana, per tanti motivi.

Con le sue canzoni, la sua verve, il suo carisma, ci ha conquistato fin dal primo giorno, lasciando una impronta profondissima a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. E ancora oggi continua a far sognare ad occhi aperti i suoi fan.

Sabrina è giunta all’età di 55 anni sempre con lo stesso spirito e soprattutto con un fascino rimasto sempre uguale e inconfondibile. Un vero e proprio miracolo, con generazioni di ammiratori che restano senza fiato di fronte a lei. E la cantante non perde occasione per mostrarsi sempre al top.

Sabrina Salerno bella da togliere il fiato: ma nell’ultimo post si sfoga contro gli haters, cosa è successo

Lo ha fatto nei primi mesi del 2023, che la hanno vista protagonista di un lungo tour per l’Europa. E lo ha fatto ovviamente nel mese di agosto, quando si è concessa lunghe e meritate vacanze in Sardegna. Facendola da padrona su Instagram, uno scatto dietro l’altro, sempre più irresistibile. Una capatina sul suo profilo è un must per tanti appassionati.

Anche l’ultima foto è di quelle che non si dimenticano, con l’ennesimo primo piano che manda in visibilio la platea. Una visione pazzesca, quella del vertiginoso lato A di Sabrina da distanza ravvicinata, sotto una maglietta trasparente che la contiene a fatica.

Il post esprime tutto il suo fascino come non mai, ma è anche l’occasione per una riflessione da parte di Sabrina, che si sfoga per i commenti negativi e volgari ricevuti da alcuni. “Siamo sempre più immersi nella cultura dell’odio – spiega – Mi sono accorta che un 10 per cento, e mi ritengo fortunata, di messaggi che ricevo scadono nella volgarità, nella maleducazione e nella mancanza di rispetto. Vorrei consigliare a queste persone di fermarsi a pensare prima di scrivere e magari di sfogarsi in altro modo“.

Poi, un ringraziamento invece a chi la segue sempre con affetto: “Ringrazio pertanto la stragrande maggioranza, quella educata, ironica e leggera“.