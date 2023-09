Giorgia Rossi baciata dal sole: ultimo bikini, la Serie A può aspettare

Giorgia Rossi si concede uno degli ultimi bagni stagionali al mare nella pausa della Serie A, primo piano in bikini spaziale

Una partenza subito a mille, per la stagione calcistica in Serie A e non soltanto. Il torneo nostrano ha offerto subito molti spunti di riflessione e mostrato quanto la concorrenza al Napoli campione d’Italia sia agguerrita. Le prime giornate hanno visto esprimersi alcune squadre, come Milan e Inter, già a livelli d’eccellenza. Da subito, agenda degli impegni molto fitta e necessità di presentarsi al meglio anche per gli addetti ai lavori come i giornalisti. E in particolar modo le giornaliste sportive più amate dal pubblico, come Giorgia Rossi.

La conduttrice di DAZN è balzata in prima linea come non mai, anche complice la temporanea assenza di Diletta Leotta per la maternità. La giornalista romana non la sta facendo rimpiangere, con la grande competenza, preparazione e passione che le è stata sempre unanimemente riconosciuta. Naturalmente, Giorgia ha sfoderato come al solito anche un fascino ormai entrato a pieno titolo nelle case di tutti gli appassionati di calcio e sport.

Le prime apparizioni in campo e in studio hanno ripagato gli spettatori della lunga attesa estiva per la ripresa del campionato. Ci si lancia verso una stagione davvero intensa e Giorgia ha già chiarito che sarà protagonista. Ma per essere davvero pronti al tour de force autunnale e invernale, mancava ancora qualcosa.

Giorgia Rossi, in costume sulla spiaggia è divina: silhouette che scalda l’atmosfera

La pausa per le nazionali è stata l’occasione per una ultima ricarica di relax, sole e mare, approfittando del clima ancora piuttosto caldo. Giorgia si è recata in spiaggia e gli ultimi post e stories su Instagram, dove è sempre piuttosto attiva, hanno lasciato il segno, eccome.

Eccola dunque esibire la sua silhouette statuaria e dalle forme accattivanti in bikini. Immagine che non poteva passare inosservata agli occhi dei fan e che ha accumulato di certo reactions a non finire.

La giornalista romana 36enne del resto in quanto a classe e sensualità ha davvero poco da invidiare, se non niente, a Diletta Leotta e gli ammiratori più sfegatati glielo ricordano affettuosamente. Like e messaggi estasiati a ripetizione sulla sua bacheca, il mezzo milione di followers su Instagram è in delirio costante per lei.