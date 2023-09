Vestito trasparente: Dayane Mello lascia senza parole

Dayane Mello è una delle ragazze più belle che ci siano su Instagram. Tutti i suoi seguaci “se la coccolano” con parecchia gelosia

Si parla di Dayane Mello come una delle figure femminili più piacevoli esteticamente sui social. La donna ha 34 anni, ma ha dimostrato, ancora una volta, di poter dare del filo da torcere alle colleghe più giovani di lei. Impresa non così semplice come si crede, considerando l’estrema competizione che questo settore mette in evidenza giorno dopo giorno. Dopo il Festival di Venezia trascorso da poco, ha incantato tutti.

Numerosi giornali si sono limitati a collocarla appena nella sufficienza, ma in realtà avrebbe potuto meritare un voto molto più alto. Ad ogni modo, valutazioni a parte, la sua carriera parla decisamente per lei. Modella brasiliana ma oramai naturalizzata italiana, ha avuto modo per posare per brand del calibro di L’Oreal e Breil, ed è davvero protagonista nell’ambito di questo settore.

Ha inoltre avuto modo, nel 2015, di posare per un calendario con pose piccanti e dal contenuto altamente infiammabile. I risultati ottenuti grazie a questo progetto per lei sono stati particolarmente proficui, considerando le porte che le hanno aperto in seguito. All’incirca nel 2011 sono arrivate le prime collaborazioni in Italia, una delle prime con un magazine affiliato all’odierna Gazzetta dello Sport, nome con cui tutti la conoscono.

Ad oggi i social le hanno così permesso di farsi conoscere anche da un pubblico differente, permettendole così di estendere ulteriormente il suo raggio d’azione. Per quanto concerne la sua vita privata, Dayane ha avuto una storia con Stefano Sala ed è stata collocata dai media in diversi flirt amorosi. Però, allo stato attuale, Dayane dovrebbe essere ancora single.

Dayane Mello fa all-in su Instagram

Al momento Dayane Mello ha deciso di porre in secondo piano la sua vita sentimentale per fare all-in sui social. Scelta molto più proficua, considerando tutte le opportunità che stanno nascendo giusto di recente. E anche l’ultima foto gli sta dando ragione con tutti i suoi follower estasiati in un abito davvero seducente, in quel di Venezia. Ecco lo scatto che ha fatto scatenare i suoi follower:

Si può apprezzare la modella italo-brasiliana in una veste molto elegante, immortalata dalla miriade di fotografi presenti a Venezia in occasione del celebre Festival. Un sorriso smagliante e un viso angelico, per la bella showgirl.