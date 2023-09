Arisa lo ha rifatto: gambe spettacolari

Arisa è pronta ancora a stupire, in questo caso si mostra con foto artistiche dove mettere in risalto le sue gambe.

La cantante è sempre protagonista, il suo annuncio in cui cercava marito ha scatenato i followers, che ora seguono ogni sua mossa, facendola diventare spesso virale, come in questo caso.

I tempi del personaggio vintage e dall’aria un po’ tonta sono smarriti da un pezzo, ben sapendo come quella sorta di recita sarebbe durata ben poco, lasciando poi spazio a un’artista matura e dalle capacità sonore importanti. Arisa non è più la ragazza che aveva vinto Sanremo giovani (e poi il Festival vero e proprio) stupendo tutti per il suo atteggiamento svagato e svampito, quanto una donna ora sempre più concentrata e determinata.

Sta emergendo sempre più sui social, l’artista è ormai protagonista per il suo chiacchieratissimo profilo dove i fan mettono a rischio le loro coronarie. Nei giorni scorsi l’annuncio in cui cercava marito è stato il caso del web, ora rilancia le sue credenziali con altre foto davvero virali.

Arisa, gambe in mostra per i fan

La cantante lucana è stata protagonista con un codazzo di polemiche importanti, nel cercare marito mettendo in mostra le sue grazie e anche elencando quelle che dovevano essere le caratteristiche ricercate. Che sia stato uno scherzo o un post serio lo dirà il tempo, ma intanto ha rilanciato il suo book fotografico con foto di ben altro genere, ma ugualmente sensuali per i fan. Arisa mostra le gambe, i followers apprezzano questo lato artistico.

Ha postato degli scatti curiosi, con un lungo abito da sera… e in mezzo agli asini, forse per voler dare qualche messaggio implicito. Seduta sullo steccato e in compagnia degli animali, Arisa si mostra così ai suoi fan, postando anche una classica filastrocca per aumentare ancora di più il mistero sul messaggio da volere esprimere.

I fan sono dubbiosi, per il momento apprezzano gli scatti e ammirano queste immagini provenienti dal Salento. Già diventate virali e con il like di tante sue colleghe, come nel caso dell’immancabile Emma Marrone.

E chissà se troverà marito a breve Arisa, considerando l’annuncio e le tante candidature ventilate per una cantante che sui social sta aumentando il suo potenziale web, arrivando a un milione e 300mila fan su Instagram. Un esercito di fan importante e, per la legge dei grandi numeri, in essi si può trovare tranquillamente l’uomo da portare all’altare…