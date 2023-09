Rescissione e sostituto immediato: la Juve scarica Pogba

Dopo la positività al doping, la carriera dell’ex Manchester United è a rischio: la decisione del club bianconero

Negli ultimi giorni Paul Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perché trovato positivo al testosterone sintetico al controllo effettuato dopo la sfida giocata il 20 agosto tra Juventus e Udinese. Reduce da un’annata molto al di sotto delle aspettative, il centrocampista francese, adesso, è davvero nei guai.

Pogba ha fatto richiesta per le controanalisi, ma le speranze che l’esito possa avere risultati diversi da quelle iniziali sono residue. Nel caso arrivasse la conferma della positività lo scenario che gli si prospetta davanti è davvero avvilente: dovrebbe affrontare la procedura standard, che prevede un’istruttoria della procura antidoping (archiviazione, patteggiamento o deferimento) ed un eventuale processo sportivo dinanzi al Tna.

Quanto rischia? 4 anni, pena che potrebbe dimezzarsi nell’ipotesi in cui riuscisse a provare la “non intenzionalità”.

Pogba mollato dalla Juventus: ecco il sostituto

Dal canto suo, la Juventus è rimasta abbastanza spiazzata dalla notizia, ma non ne fa certo un dramma. Anzi, la prospettiva di liberarsi del calciatore – 213 minuti in campo da quando è tornato a Torino nell’estate 2022 – fa sfregare le mani a Giuntoli e al suo staff: in caso di squalifica, arriverà una rescissione che farà risparmiare al club bianconero una vagonata di milioni.

Quanti precisamente? Il classe ’93 di Lagny-sur-Marne percepisce 8 milioni netti a stagione, stipendio che pesa sul bilancio della Juventus 11 milioni lordi, grazie al decreto crescita. Considerato che Pogba ha ancora un contratto di tre anni, il risparmio ammonterebbe a circa 30 milioni di euro. Un vero e proprio toccasana per i conti della Vecchia Signora, che intanto sta già pensando a come rimpiazzare il francese.

Secondo alcune indiscrezioni, la Juventus starebbe puntando un calciatore in particolare per sostituire Pogba. Si tratta di Miguel Ângelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka. Il portoghese, classe 1994, è attualmente svincolato dopo una negativa esperienza al Rennes condita da sole 9 presenze tra campionato e coppa nazionale.

In passato, però, ha dimostrato grandissime doti facendo le fortune di diverse squadre, tra cui il Lille di Galtier vincitore della Ligue 1 nella stagione 2018-2019. Un profilo abbastanza diverso da quello di Pogba, essendo Xeka più un mastino, ma sicuramente funzionale alle esigenze del club bianconero.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI