Chiesa via dalla Juve, il sostituto arriva da Madrid

Il futuro di Federico Chiesa diventa improvvisamente un punto interrogativo per la Juventus, già alle prese con il caso Pogba.

La positività di Paul Pogba al test anti-doping, a causa di tracce di testosterone ritrovate nelle sue analisi del sangue, hanno avviato scenari inattesi per la Juventus. La società torinese deve fare i conti con le conseguenze. Al momento l’atleta è stato sospeso, in attesa anche delle contro-analisi che potrebbe effettuare. Non si esclude che la faccenda finisca con la risoluzione contrattuale, per il centrocampista francese.

Nel frattempo, in attesa che i Nazionali facciano ritorno alla Continassa, mister Massimiliano Allegri cerca di tenere l’attenzione focalizzata sul prossimo match di campionato, che la Juventus affronterà sabato alle ore 15:00 contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

I compiti che riguardano la gestione sportiva-contrattuale sono nelle mani del Ds Cristiano Giuntoli, che già studia le possibili opzioni per sostituire Pogba. Difficilmente si opterà per uno svincolato. Piuttosto si potrebbe rinviare il discorso a gennaio oppure addirittura a giugno. Molto dipenderà dalla necessità che nel corso della stagione si manifesterà di avere un centrocampista in più sul quale contare.

Juventus, Pogba può lasciare anzitempo ma occhio anche al futuro di Chiesa

Secondo quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, le questioni delle quali occuparsi sono più di quelle che ci si immagina e perciò il direttore sportivo vorrebbe distribuire nel tempo le priorità per non trovarsi in uno strano affanno. Fino a poche settimane fa si parlava della possibile cessione di Dusan Vlahovic, che alla fine è rimasto in bianconero, ma anche la posizione di Federico Chiesa potrebbe assimilarsi a quella di un giocatore in partenza. Ciò significa che l’attuale coppia offensiva della Juventus potrebbe separarsi prima del previsto.

Il portale spagnolo, infatti, fa sapere che da tempo Chiesa è nel mirino dell’Atletico Madrid, il quale potrebbe farsi avanti e bussare alla protra dei bianconeri durante la prossima estate, giacché si prevede che possa lasciare i Colchoneros, Antoine Griezmann.

Il francese avrebbe comunicato ai piani alti del club l’intenzione di cambiare aria e potrebbe avviarsi alla conclusione della carriera, divenendo compagno di squadra di Leo Messi all’Inter Miami, in MLS. L’Atletico Madrid ha accolto la decisione e pare che Federico Chiesa risponda all’identikit ideale per sostituire l’ex Barcellona. I torinesi si preparano, perché rifiutare l’Atleti potrebbe essere difficile.