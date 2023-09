Salta una panchina eccellente: è stato esonerato subito

Ci sono già i primi movimenti in panchina, un esonero è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore dopo una partenza frenata.

Il progetto tecnico è già naufragato a inizio stagione, arriva quindi il ben servito al tecnico che era molto amato dalla piazza. Una scelta necessaria per cercare di raddrizzare sin da subito una squadra che può fare molto di più.

Il calcio italiano non ha molta pazienza, bastano poche partite per stravolgere un po’ tutto. Ed è quello che avvenuto in una piazza italiana, che con la partenza frenata ha registrato l’addio di un allenatore molto amato. L’esonero è ufficiale, con tanto di ringraziamenti ma anche col rimpianto di dover dare già una scossa alla squadra a inizio campionato.

L’addio in panchina rende tristi i tifosi, che danno meno colpe proprio al tecnico costretto a salutare la società, i nomi dei sostituti si alternano già per prendere in mano una squadra dal potenziale forse fin troppo nascosto.

Esonero ufficiale, Inzaghi pronto a subentrare

L’allontanamento dell’allenatore arriva dopo aver raccolto due pareggi in tre gare, le prestazioni hanno dato la sensazione di una squadra svagata e senza troppi orizzonti. Tutto al contrario di quanto era previsto inizialmente, perché gli investimenti e il peso degli ingaggi è senza dubbio da promozione. L’Entella ha esonerato Gennaro Volpe, l’ex capitano e poi mister è stato così congedato dalla società ligure.

Col rimpianto dello stesso presidente Gozzi, che ha spesso parlato di Volpe come di un figlio, ma la mossa era necessaria per dare una scrollata all’ambiente. La squadra è stata affidata temporaneamente al vice Melucci, ma ci sarà uno scossone importante. I liguri vogliono tornare in Serie B, non hanno un girone impossibile da affrontare come quello del centro-Italia e puntano con decisione alla promozione, con la società che punta a nomi illustri per sostituire l’allenatore.

Tra i vari nomi c’è anche Filippo Inzaghi. L’ex bomber del Milan è un mister che ha già vinto in Serie C, ai tempi del Venezia di Joe Tacopina, e potrebbe essere allettato dal progetto ligure. Ha un ingaggio comunque importante per i canoni della terza serie, ma la voglia di ripartire potrebbe essere più forte di tutto.

Il progetto dell’Entella è di tornare in cadetteria, avendo già disputato sei campionati negli ultimi dieci anni in Serie B. A Chiavari si sogna in grande, un tecnico come Inzaghi riporterebbe forse entusiasmo e una maggiore responsabilità per i calciatori.