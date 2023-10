La maglia è troppo corta: Diletta, visione piccante

Diletta Leotta torna a brillare sui social con una foto davvero sexy: il dettaglio lascia a bocca aperta

Il mondo dello spettacolo, ormai da diversi anni, l’ha consacrata come una delle donne più desiderate e apprezzate. Tra tante, Diletta Leotta continua a spiccare per il suo talento nei suoi tanti lavori ma non solo. Perché la sua arma più letale rimane sicuramente la bellezza.

Come un magnete, in grado di attirare l’attenzione di milioni di italiani su di sé, è un personaggio la cui notorietà è in continua crescita. La sanno bene i followers della giornalista siciliana che, col passare degli anni, hanno raggiunto un numero davvero notevole: basti pensare che soltanto su Instagram, social più utilizzato dalla bella Diletta, i followers sono 8,7 milioni. Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 ed ha ottenuto successo come giornalista, nonostante questa carriera inizialmente non fosse nei piani della bionda siciliana.

E se suoi social ama deliziare quasi a cadenza quotidiana i suoi fan con scatti decisamente sexy, che non fanno altro che mettere in risalto le forme della giornalista. Dagli inizi a Sky passando per Mediaset ed infine DAZN, del quale è il volto più importante. Diletta si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania. Una delle sue primissime apparizioni televisive avvenne a ‘Tiki-Taka’.

La Leotta è anche una delle speaker radiofoniche più seguite e amate, da anni è protagonista con ‘Radio 105’: ha anche condotto diversi programmi. Da qualche mese a questa parte la sua vita privata è stata al centro del chiacchiericcio, vista la storia d’amore con il portiere del Newcastle Loris Karius. I due, recentemente, hanno anche avuto la loro prima bambina: la piccola Aria è infatti nata il 16 agosto, nel giorno del compleanno della neo mamma.

Diletta Leotta, scatto bollente: fan in delirio

Diletta, si sa, è apprezzatissima sul web e sui social dopo un’estate bollente è tornata a splendere con una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Vertigini”, scrive in didascalia la biondissima siciliana che dopo la gravidanza è tornata in tempi di record non solo al lavoro tra tv e radio ma anche in una forma fisica smagliante.

Diletta, più bella e sexy che mai, guarda l’obiettivo al quale trasmette la sua incredibile sensualità. Le curve esplosive della giornalista di DAZN hanno fatto scatenare, tra commenti e migliaia di likes, i tanti ammiratori della Leotta che hanno dato prova di un gradimento esagerato per l’ultimo contenuto social.

Un’istantanea da urlo che torna a far spiccare il volo ad una delle donne che, ad ogni suo gesto, fa parlare di sé: la bellezza di Diletta Leotta, da qualche settimana mamma, è più splendente che mai.