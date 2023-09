Diletta Leotta is back, spacco mai visto e gambe in bella mostra

Diletta Leotta in un look elegante e seducente come non mai, la conduttrice di DAZN sfoggia un vestito dai dettagli clamorosi

Uno degli eventi più attesi nel mondo del calcio per il mese di settembre era senza ombra di dubbio il grande ritorno di Diletta Leotta sul palcoscenico. Come noto, la conduttrice catanese era assente nelle primissime fasi della stagione per la maternità, con la nascita della figlia Aria avvenuta proprio il giorno del suo compleanno, il 16 agosto.

Gli appassionati di calcio sentivano eccome la sua mancanza e il suo rientro ‘in campo’ è stato salutato da grandissimi applausi in occasione del recente derby di Milano. A San Siro, il volto principe di DAZN ha riportato in auge la sua presenza scenica, con classe, eleganza e fascino che abbiamo ritrovato al massimo del loro splendore.

Diletta si prepara dunque a riprendere il suo posto in pianta stabile sull’emittente streaming, in una stagione che sarà densa di appuntamenti, che certamente la vedranno protagonista, tra le prossime giornate di campionato e le serate delle coppe europee, tra Europa League e Conference League. Le occasioni per ammirarla non mancheranno, come non mancano sui social, dove Diletta è tornata da un po’ a postare scatti estremamente seducenti.

Diletta Leotta, la gonna si spalanca: Instagram va in tilt

Anche lei è stata tra le protagoniste di una settimana milanese all’insegna del glamour e dell’eleganza, quella della Milano Fashion Week, come ospite di alcuni dei principali eventi in programma. Una presenza che di certo non poteva passare inosservata e con uno degli ultimi scatti che ha a dir poco scatenato la passione degli ammiratori.

I numerosissimi fan di Diletta – quasi nove milioni di followers su Instagram – sono andati in visibilio di fronte al suo ultimo look, quello in un abito lungo di colore verde che ha esaltato i tratti principali della sua femminilità. Non solo la celebre e vertiginosa scollatura, ma anche gambe affusolate e perfette, esaltate da uno spacco totale, quasi inguinale.

Un capolavoro che ha fatto strage di cuori e incetta di like e commenti estasiati, forse uno dei migliori che Diletta ci abbia mai regalato. Il suo ritorno è stato sancito in grandissimo stile, di fronte a visioni del genere non si può rimanere indifferenti. In vista dei prossimi appuntamenti, i fan si attendono altre meraviglie.