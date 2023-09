Antonio Conte, il ritorno: ecco cosa sta succedendo

Antonio Conte avrebbe già pronta una nuova opzione in panchina, il tecnico italiano sarebbe l’uomo giusto per rilanciare una big.

Una missione entusiasmante per il tecnico italiano, che andrebbe così a occupare un ruolo di indubbio prestigio nel calcio europeo. Un top club è pronto a dare fiducia a un allenatore che vorrà ripartire con grande slancio.

È da qualche mese libero in panchina ed è un’assenza che si sente nel calcio europeo. Antonio Conte è in attesa di una nuova chiamata, considerando anche il suo percorso fatto di trionfi e risalite. È uno dei tecnici che sa dare spinta e grinta alle squadre, la sua mano si sente sempre e in Serie A Juventus e Inter ne hanno avuto i maggiori benefici.

Con un occhio al ritorno nel campionato italiano e un approdo ancora all’estero, il mister sembra ora essere l’obiettivo numero di un club pronto a cambiare le carte in tavola ben presto. Sarà una sorta di piazzata a collocare l’allenatore italiano, che potrebbe già avvenire nei prossimi mesi consentendo al leccese di poter fare una sorta di derby con un suo ex tecnico, dimostrando di essere l’allievo migliore del maestro.

Conte in panchina, presto il derby

Possibilità non remotissima, come sottolinea Fichajes, a dare chance concrete per un ritorno in tuta e fischietto. Antonio Conte all’Atletico Madrid, opzione che si fa sempre più viva per il club spagnolo.

L’avventura di Diego Simeone è ormai alla fine, il tecnico argentino è dall’estate 2011 sulla panchina spagnola e potrebbe anche chiudere in anticipo il suo percorso da tecnico in Spagna. Nulla ormai è impossibile. Simeone arrivò all’Atletico proprio quando Conte tornò alla Juve da tecnico e ad entrambi questa coincidenza sorrise moltissimo poi nel corso della carriera. La staffetta ora sembra molto probabile, Conte potrebbe anche giocare un derby di Madrid contro Carlo Ancelotti, tecnico avuto alla Juve per due stagioni e mezzo.

Sarà qualcosa da decidere nelle prossime settimane, conteranno moltissimo le motivazioni del Cholo. In caso di addio anticipato, l’Atletico andrebbe anche al risparmio poiché l’argentino guadagna qualcosa come 40 milioni di euro di ingaggio annui.

Soldi da andare a reinvestire per Conte (che ne chiederebbe metà…) e per il mercato, il mister italiano vorrebbe sicuramente più esterni e gente di lotta in mezzo al campo. Occhio però alla situazione Roma, col contratto in scadenza di Mourinho resta uno dei papabili anche per la panchina giallorossa.