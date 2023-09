Berrettini-Satta, ultim’ora: la notizia cambia tutto

Ritorna il gossip sulla coppia più chiacchierata del momento, ovvero quella fra Melissa Satta e Matteo Berrettini: ecco cosa accade fra i due.

Di loro due si è parlato fino allo sfinimento, persino in uno degli show più amati della televisione italiana, “Le Iene”. La coppia d’amore formata dalla presentatrice e modella, Melissa Satta, e dal tennista, Matteo Berrettini non ha avuto vita facile finora nel mondo del gossip. Gli haters e critici dell’atleta hanno affibbiato alla sua compagna la motivazione dietro le sorti alterne sul campo dello sportivo, che sicuramente a livello professionale – soprattutto per gli infortuni – non ha reso in linea con il suo sconfinato talento.

Così a fine aprile scorso, Melissa Satta è stata la protagonista di un monologo durante il programma tv, in seguito ai commenti sessisti e d’immotivato odio che le sono stati rivolti sui social. Parole intense, che hanno cercato di far capire la gravità delle accuse a chi le rivolge e quanto queste possano ferire il destinatario. Inoltre, col passare dei mesi il rapporto d’amore si è consolidato, in barba a coloro che non credevano nella solidità dello stesso.

Tuttavia, ogni movimento o gesto dei due finisce sotto ai riflettori. E siccome ultimamente sui social si erano mostrati di meno e a Milano non sembrava esserci traccia di Matteo Berrettini, immediatamente si sono diffuse le indiscrezioni in merito a una crisi nella relazione. Ipotesi smentite prontamente.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, è crisi? La risposta è evidente

Poche ore e ogni congettura è caduta nel vuoto. Poiché, non appena si è parlato di crisi, i due sono stati rivisti insieme. Erano mano nella mano e anche in posa alla Milano Fashion Week 2023. L’assenza del tennista alle precedenti sfilate ed eventi, che hanno visto coinvolta la showgirl, nei primi due giorni dell’appuntamento della moda sono stati dovuti a impegni evidentemente professionali di lui. Però ha subito “posto rimedio”, prendendo parte a ciò che resta della kermesse.

Affiatati, sorridenti e sempre glamour, questo venerdì di fine settembre hanno preso parte al front row della sfilata di presentazione della collezione Primavera-Estate 2024 di Hugo Boss. Lui si è presentato con dei pantaloni neri sartoriali e un pullover con scollo a “V” e una skin cavallino color cioccolato. Mentre Melissa Satta indossava un completo con pantaloni full lenght e blazer cropped, con una camicia trasparente che lasciava intravedere il reggiseno nero. Il tutto completato da dei tacchi vertiginosi. Sempre splendidi, con lei che a un certo punto lo bacia dopo un sorriso del tennista, finalmente sereno anche per la ripresa della sua condizione atletica.