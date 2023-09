Annuncio Berrettini, i suoi fan sono sconvolti: che batosta

Ennesima mazzata per Matteo Berrettini. Il noto e apprezzato tennista italiano è reduce dall’ultimo infortunio delicato della stagione.

Il 2023 è sicuramente l’annus horribilis di Matteo Berrettini. Uno dei tennisti italiani più apprezzati in circolazione costretto però a numerosi stop e forfati per guai fisici e muscolari. Una maledizione continua che ha vissuto l’ultima puntata durante gli US Open.

Durante il match del secondo turno del torneo maschile singolare a New York contro Arthur Rinderknech, Berrettini ha subito un brutto infortunio che sta facendo temere il peggio. Una distorsione alla caviglia, figlia di un movimento errato di gambe dell’atleta italiano. Urla e lacrime per il fuoriclasse romano, che è addirittura uscito dal campo in sedia a rotelle.

Possibile distorsione con interessamento dei legamenti per Berrettini. In attesa del responso ufficiale del suo staff medico, il tennista classe ’96 ora rischia un lungo stop, l’ennesimo di un’annata davvero sventurata. Con la seria possibilità di dire addio alla Coppa Davis che scatterà a metà settembre.

Problemi fisici e muscolari che, secondo alcuni, risalgono allo stile di allenamento di Berrettini, incentrato troppo sulla forza e poco sulla qualità atletica e sull’agilità. Ma anche da una costituzione fisica molto particolare che possiede l’altissimo tennista romano.

La sentenza di Pietrangeli su Berrettini: “Ha le gambe troppo snelle”

Lo ha sottolineato uno dei tennisti italiani più forti di sempre, ovvero Nicola Pietrangeli. La leggenda di questo sport ha pubblicato una autobiografia, intitolata Se piove rimandiamo, in cui racconta molti retroscena della sua carriera sia da giocatore sia da capitano della nazionale italiana in Coppa Davis.

Pietrangeli ha commentato in un’intervista recente lo stato del tennis maschile italiano, parlando di tutti i maggiori protagonisti del momento. Ma su Berrettini è arrivata una sentenza, di natura fisico-atletica, piuttosto chiara: “Sono sicuro che tornerà in forma, ma Berrettini ha lo stesso difetto che aveva Panatta: gambette che non reggono un busto così forte”.

Dunque Pietrangeli accosta i problemi fisici di Berrettini a quelli avuti dal grande Adriano Panatta, altro importante leggenda del tennis italiano. Non a caso anche l’ex campione romano ha subito diversi stop muscolari in carriera.

Questi i giudizi di Pietrangeli sugli altri tennisti del momento: “Musetti mi piace come gioca, non è l’italiano più forte ma è quello che fa il tennis migliore. Sinner ha tante qualità, ha tutto per poter vincere a lungo”.