Uefa, esclusi due acquisti: ecco il motivo

Dopo la pausa Nazionale le big d’Italia torneranno in campo anche in campo europeo: va stilata la lista Uefa entro mezzanotte, la verità

Un colpo di scena inaspettato in vista delle prossime sfide europee. Entro la mezzanotte del 4 settembre le big d’Italia dovranno consegnare alla Uefa la lista dei calciatori che vi parteciperanno dopo la sosta Nazionale. Esclusioni eccellenti per i nuovi arrivati: saranno subito depennati.

Prime settimane vissute in maniera caotica con la fine della sessione estiva di calciomercato terminata soltanto il primo settembre. Ora le big d’Italia vogliono tornare a fare la voce grossa in campo europeo: ecco la sorpresa che nessuno si aspettava sulla lista Uefa.

Uefa, la lista immediata: la sorpresa lascia senza parole

Un punto di partenza totalmente da rivedere, ma ormai vanno fatte subito delle scelte. Tutto è cambiato in poco tempo: c’è tanto entusiasmo dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, ma in campo i valori non sono stati finora avvincenti. La scelta sarà immediata consegnando così la lista Uefa nelle prossime ore.

Un’altra stagione iniziata nel peggiore dei modi per la Roma targata Josè Mourinho. Nelle prime tre sfide di campionato, i giallorossi hanno collezionato soltanto un punto. La situazione non è delle migliori, ma ora bisognerà pensare anche alle gare internazionali stilando così la lista dei calciatori a disposizione. In Conference League i giallorossi sono arrivati in finale sia Tirana e Budapest: ora l’obiettivo resta quello di arrivare a Dublino, ma il percorso non sarà così semplice. Mourinho sarà squalificato per le prime quattro giornate tornando in panchina soltanto il 30 novembre contro il Servette.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, due neo-acquisti della Roma, Kristensen e Azmoun, potrebbero essere esclusi immediatamente dalla lista Uefa. Ancora ore frenetiche a Trigoria con la lista che andrà consegnata entro la mezzanotte del 4 settembre.

Rispetto a quella della passata stagione non ci saranno Matic, Camara, Zaniolo e Wijnaldum così come i due infortunati Abraham e Kumbulla. Il tempo ormai stringe per arrivare alla decisione ufficiale: quasi sicuramente non ci saranno i due nuovi acquisti giallorossi. Al momento la linea dovrebbe essere quella andando a prendere già decisioni importanti in ottica futura. Ecco cosa succederà con Mourinho che vuole vederci chiaro senza più problemi. La Roma vuole riprendersi in vista anche degli impegni europei: tutta la verità a galla.