Luvumbo nella big di Serie A: 15 milioni

La Serie A mette in mostra Zito Luvumbo, esterno offensivo del Cagliari già seguito in particolare da una big italiana.

L’angolano si è messo in mostra con il primo gol in campionato ma anche per il finale della scorsa stagione, quando fu la freccia decisiva per la promozione dei sardi in Serie A. Una stagione di tirocinio, sembra questa, prima del grande salto.

I talenti non mancano nel nostro campionato, basta solo farli crescere e giocare in maniera continua. Lo sa bene Claudio Ranieri, che ha un talento tra le mani davvero importante, va solo affinato ancora un po’ per poter diventare anche un grande campione.

Zito Luvumbo è un treno in corsa per il Cagliari, il suo dinamismo è fondamentale per i sardi, ancora a secco di vittorie. Un punto in tre gare per i rossoblù, ma anche la scoperta nella massima serie dell’angolano, andato in gol proprio a Bologna sabato. E con tante attenzioni già che si riversano per portarlo in una big italiana.

Luvumbo in una big, è un’idea concreta

Il calciatore angolano sa bene il senso del sacrificio, a Cagliari è arrivato in punta di piede ma già supportato dai tanti connazionali. Quella che poteva sembrare una sorta di meteora, si è poi trasformata in una sorta di freccia da poter sfruttare in ogni momento, basti pensare a quanto fece nella scorsa stagione con la tripletta in rimonta contro il Parma nei playoff. Difficile rinunciarci per questa stagione, molto probabilmente lascerà il Cagliari nel 2024. E non è un caso come stia maturando un’ipotesi importante, il Napoli punta Luvumbo per il futuro.

L’esterno sarebbe il calciatore ideale per innescare Osimhen, soprattutto avrebbe dalla sua un grande dinamismo che spiazzerebbe le difese avversarie. Difficile prendere le contro misure all’attaccante del Cagliari, un calciatore che nel breve riesce a bruciare i suoi diretti marcatori, andando sul fondo con grandi accelerazioni o puntando al centro abbattendo tutti gli ostacoli.

Una sorta di tornado in campo che piace a Mauro Meluso, pronto a chiedere informazioni. Al momento il costo del cartellino è sui 15 milioni di euro, ovvero la cifra che il Napoli incasserà dal Psv per la cessione di Hirving Lozano.

Denaro da reinvestire, perché se Lindstrom topperà ci sarà una soluzione interna in Serie A che affascinerà i tifosi. Ora come ora, Luvumbo dovrà continuare a fare bene, poi ci sarà il tempo per perfezionare il tutto.