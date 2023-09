Vendetta Napoli, smacco alla Juve: era obiettivo di Giuntoli

Al Napoli sono sempre felici quando tirano un colpo mancino alla Juventus, e secondo le ultime rivelazioni ci sarebbero riusciti di nuovo.

L’ultima stagione ha lasciato sicuramente un buon sapore in bocca ai tifosi del Napoli, che oltre ad aver vinto lo scudetto sono stati in grado di battere due volte la Juve. Un fattore forse marginale, nel computo totale della stagione, ma che rende bene l’idea dell’importanza che questa rivalità riveste per i tifosi ma anche per l’intero club. A partire dal suo presidente Aurelio De Laurentiis, che non si è mai tirato indietro dagli attacchi al club bianconero e al suo ex presidente Andrea Agnelli.

Secondo le ultime rivelazioni fatte da ‘La Repubblica’, il Napoli sarebbe riuscito a piazzare un’altra stoccata nei confronti dei suoi rivali, proprio in questi giorni. Lo scenario è quello, ovviamente del mercato, in cui per la verità nessuna delle due società ha brillato particolarmente. I partenopei, in particolare, si sono segnalati soprattutto per gli addii, e non solo per quanto riguarda i giocatori. Kim Min-jae, Spalletti e Giuntoli sono stati i veri protagonisti (in negativo) dell’estate napoletana.

De Laurentiis si è occupato soprattutto di tappare i buchi con la minor spesa possibile, e così i tifosi hanno visto aggiungersi alla rosa nomi tutti da scoprire come Nathan e Cajuste. In panchina si è seduto una vecchia conoscenza della Serie A come Rudi Garcia, mentre il nuovo ds è Mauro Meluso, ex Spezia. Solo alla fine il Napoli è riuscito veramente a piazzare un colpo in entrata, con l’acquisto di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, pagato ben 30 milioni di euro.

Napoli, smacco alla Juve: soffiato un giocatore da sotto il naso

E proprio il danese sarebbe stato strappato ai rivali bianconeri, che avevano intenzione, secondo ‘La Repubblica’ di assicurarselo. Lindstrom era un obiettivo del Napoli da diversi mesi, insieme ad altri giocatori dell’Eintracht: era Cristiano Giuntoli a trovare particolarmente interessante il trequartista scandinavo. Con il suo passaggio alla Juventus, l’ex ds del Napoli non ha fatto che continuare a inseguire quella pista con la sua nuova squadra.

Le cose non sono però andate a buon fine, soprattutto per le difficoltà economiche del club bianconero, ma probabilmente non solo. Lindstrom non sembra essere il tipo di giocatore che sta cercando in questo momento Allegri, e così Giuntoli potrebbe aver evitato di affondare il colpo. Ma al di là dello “smacco” ai rivali, al Napoli il danese serve per ragioni tecniche molto più importanti, e il suo arrivo ha un valore a prescindere dal rapporto tra partenopei e juventini.