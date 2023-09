In casa Napoli, con gli infortuni di Rrahmani e di Juan Jesus, è scoppiata una autentica emergenza in difesa. Rudi Garcia per questo motivo stravolge la squadra e sorprende tutti, dal momento che nessuno si aspettava una decisione così forte da parte del tecnico francese.

Il Napoli, in un inizio di campionato molto complicato, per usare un eufemismo, deve fare i conti adesso con una nuova e totale emergenza. In difesa, infatti, sono andati KO per infortunio prima Rrahmani e poi Juan Jesus. Bisogna attendere per capire con maggiore precisione i tempi di recupero del brasiliano, mentre per l’ex Hellas Verona si sta provando a rimetterlo in piedi, metaforicamente parlando, per la gara con il Real Madrid di Champions League. La soluzione ideale porterebbe al duo composto da Ostigard e dal nuovo acquisto Natan. Ma Rudi Garcia è pronto a sorprendere tutti ed a stravolgere la squadra.

Emergenza per gli azzurri, Garcia corre ai ripari

Al momento, come è apparso chiaro sin dal primo istante, Rudi Garcia non nutre ancora la fiducia necessaria in Natan. Il difensore centrale brasiliano, infatti, ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e ad una squadra che ha simili ambizioni. Per questo motivo il tecnico francese sta pensando ad un cambiamento di natura radicale che sorprende tutti, soprattutto per quanto visto fin qui.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Garcia sta cercando soluzioni alternative per i due centrali di difesa visti gli infortuni di Rrahmani e di Juan Jesus. La prima soluzione risponde al nome di Giovanni Di Lorenzo, che già con Rino Gattuso ha ricoperto quel ruolo e che formerebbe con Ostigard una coppia molto interessante. Con il suo nuovo ruolo, ci sarebbe spazio sulla corsia di destra per il giovane Zanoli, che l’anno scorso ha dimostrato il suo valore con la Sampdoria. Ma c’è anche un’altra soluzione.

Napoli, Garcia pensa a Cajuste centrale

L’alternativa al capitano del Napoli è però ancora più sorprendente. Rudi Garcia, infatti, sta pensando di proporre il nuovo acquisto Cajuste come centrale di difesa, in un ruolo che per lui sarebbe totalmente inedito. Ha la fisicità per stare lì, ma bisogna vedere in quanto tempo riuscirà ad assorbire i concetti essenziali del ruolo.