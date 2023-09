Scambio con Lukaku: addio Roma

La Roma targata mister José Mourinho potrebbe mettere in atto uno scambio con Romelu Lukaku sul fronte calciomercato: lo scenario è pazzesco

Romelu Lukaku si sta già prendendo la Roma, da grande attaccante qual è. Il centravanti giallorosso ha trascinato la squadra guidata da mister José Mourinho in Europa League, trascinando il gruppo fino alla vittoria sull’insidioso campo dello Sheriff Tiraspol.

Sua la rete, infatti, del definitivo 2 a 1 romanista, con Big Rom che ha sfruttato alla perfezione un assist delizioso di Bryan Cristante. Dal punto di vista psicofisico, il centravanti belga è partito più avanti rispetto alla passata stagione. Non a caso, lo Special One ha cominciato a schierarlo sempre titolare dopo la sosta per le nazionali.

La super coppia d’attacco composta anche da Paulo Dybala, inevitabilmente, fa sognare il popolo della ‘Magica’. L’obiettivo primario deve essere il raggiungimento della qualificazione alla Champions League 2024/25. Si tratta di un traguardo fondamentale per crescere sotto tutti i punti di vista e stavolta Mourinho non può sbagliare.

Altrimenti, con ogni probabilità, si concluderebbe il matrimonio tra lui e la Roma, a maggior ragione considerando che il contratto dello Special One è in scadenza al termine dell’annata sportiva in corso. In un marasma di dubbi, Lukaku rappresenta una delle poche certezze nel mondo Roma. Per chi non ne fosse a conoscenza, tra l’altro, Big Rom detiene il record relativo alla striscia più lunga di reti segnate consecutivamente in Europa League (16 tra Everton, Inter e, appunto, Roma).

Calciomercato Roma, scambio Lukaku-Abraham: il Chelsea ci pensa, c’è l’annuncio

È chiaro che se l’ex United si rendesse protagonista di una grande stagione, i Friedkin quasi sicuramente tornerebbero alla carica per acquistarlo dal Chelsea a titolo definitivo. Ma attenzione ad un possibile scenario clamoroso, in cui entrerebbe in gioco pure Tammy Abraham.

Come noto, l’attaccante inglese è fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nonostante ciò, il giornalista Graeme Bailey di ’90min’ – intervenuto nel podcast ‘Talking Transfers’ – riferisce che Abraham potrebbe ugualmente tornare al Chelsea in futuro.

D’altronde, i ‘Blues’ presentano evidenti problematiche per quanto concerne la fase offensiva e non è da escludere che bussino alla porta della Roma già a gennaio. Ad ogni modo, sarebbe assai più probabile un tentativo concreto la prossima estate piuttosto. Il classe ’97 rimane, dunque, un’opzione interessante, soprattutto considerando il potenziale intreccio con Lukaku sul fronte calciomercato.

Entrando più nello specifico, il Chelsea potrebbe utilizzare Big Rom come ‘merce di scambio’ per riprendere Abraham. Le rispettive valutazioni sono molto simili (intorno ai 35/40 milioni), ragion per cui avremmo a che fare con uno scambio più o meno alla pari. Questa soluzione potrebbe far contenti tutti, staremo a vedere.

