Federico Chiesa figlio d’arte: ecco chi è il famoso papà della stella bianconera e della Nazionale italiana.

Federico Chiesa, fuori oramai da 10 mesi a causa della rottura del crociato, è tornato a solcare il campo insieme ai compagni.

A 10 mesi dalla rottura del crociato Federico Chiesa ha iniziato un parziale e graduale rientro in gruppo. Con il campionato che si ferma a metà novembre e riprende soltanto ai primi di gennaio, non è un azzardo ipotizzare il rientro di Chiesa per fine mese. A Lisbona contro il Benfica il 25 ottobre potrebbe essere un’ipotesi, altrimenti mette nel mirino il Psg o l’Inter ad inizio novembre.

Chiesa si è infortunato il 9 gennaio, durante la partita contro la Roma, gli esami successivi confermarono infatti la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La prognosi iniziale parlava di sette mesi, con il rientro nella seconda metà d’agosto, ma un’infiammazione al ginocchio operato ha allungato i tempi di recupero.

Chi è il papà di Federico Chiesa: la scoperta ha esaltato i tifosi bianconeri

Nel mirino dell’attenzione del web troviamo Federico Chiesa e le sue origini, dato che il centrocampista della Juventus è figlio d’arte, in quanto il padre, Enrico, è un’ex stella del calcio italiano.

Enrico Chiesa è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Autore di 138 reti in Serie A, nel corso della sua carriera ha conquistato una Coppa Italia e una Coppa UEFA nelle file del Parma, mentre con la Fiorentina ha vinto una seconda Coppa Italia nella stagione 2000-2001. Dopo aver militato per 14 stagioni consecutive nella massima serie italiana, ha concluso la carriera in Lega Pro, vincendo un campionato di seconda divisione e una Supercoppa di categoria con la maglia del Figline. Tra il 1996 e il 2001 ha fatto parte della nazionale, con cui ha disputato l’Europeo del 1996 e il campionato del mondo 1998; in maglia azzurra conta 17 presenze e 7 reti.