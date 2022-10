Il Psg lo fa ancora: l’Inter stavolta deve arrendersi

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità assoluta: assalto del PSG

Obiettivi di mercato comuni tra Inter e PSG: idee interessanti per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Come svelato dal portale “ElNacional” il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sta cercando di convincere Leo Messi a restare ancora a Parigi. Ma non sarà facile vista la volontà del campione argentino di ritornare al Barcellona a parametro zero. A lui sarà ancora offerto un aumento di stipendio per avvicinarlo sempre di più a Mbappe. L’obiettivo del PSG è quello di trionfare in Champions League per diventare il centro del mondo con un trio mostruoso in attacco. Neymar, Mbappe e Messi hanno confezionato un’azione da gol da manuale del calcio, ma contro il Benfica è terminata soltanto in perfetta parità.

PSG, assalto a Jordi Alba: Inter beffata

Per convincere Messi a restare a Parigi, il club francese potrebbe anche pensare di fare nuovi acquisti proprio provenienti da Barcellona: Jordi Alba potrebbe essere un obiettivo concreto in vista della prossima stagione provando così a superare anche la concorrenza dell’Inter. I prossimi mesi saranno già decisivi per capire il futuro di Messi e quello del suo amico Jordi Alba. Il terzino spagnolo non sarebbe più nei piani tecnici di Xavi, che gli sta preferendo altri calciatori in quel ruolo. Nella sessione estiva di calciomercato era stato vicinissimo al club nerazzurro in caso di partenza last minute di Gosens, che poi non è andato più via.