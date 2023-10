Lautaro sceglie la Spagna: 70 milioni all’Inter

Divengono sempre più insistenti le indiscrezioni in merito a un futuro in Liga per Lautaro Martinez dell’Inter. I chiarimenti sulla situazione.

Ogni stagione che passa è una conferma circa il peso che Lautaro Martinez ha per l’attacco dell’Inter. Il suo valore in termini realizzativi è divenuto inestimabile per la squadra nerazzurra, che ha ritrovato proprio nell’argentino un punto fermo e una garanzia tecnica. Lo stesso legame l’avverte anche l’ex Racing Club, che finora ha rispedito al mittente ogni proposta che lo allontanasse da Milano.

Secondo le indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, ci sono club disposti a far vacillare le certezze tanto dell’Inter quanto di Lautaro Martinez. In particolare modo – riferisce ‘TodoFichajes’ – El Toro è divenuto un serio obiettivo del Barcellona di Xavi. I catalani l’avrebbero inserito nella lista degli acquisti per l’estate, a causa della continuità alterna di Joao Feliz e delle richieste che arrivano proprio dall’allenatore dei blaugrana.

Per Xavi, infatti, Lautaro Martinez rappresenterebbe una priorità e pressa il Barcellona affinché sia celere e convincente nell’offerta, perché durante la prossima estate l’argentino sarà fra i calciatori più ricercati dal mercato e possibilmente è già sul taccuino dei principali club europei. L’offerta che dalla Spagna potrebbe arrivare, allora, è di circa 70 milioni di euro ma potrebbero risultare insufficienti.

Tentazione spagnola per Lautaro Martinez, ma le parole dell’agente sono chiare

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, in prima persona è intervenuto a ‘TvPlay’ su Twitch, chiarendo lo stato della situazione, siccome ultimamente si è parlato con insistenza anche di un rinnovo più vicino: “Lautaro non vuole sentire niente che non sia l’Inter”. Il procuratore ha confermato proposte dall‘Arabia Saudita alcuni mesi fa ma non soltanto: “Ogni volta che gliene parlo, lui mi dice: “Inter, Ale. Inter”, l’affinità con tifosi e club è totale”.

Si presuppone che l’Inter farà affidamento proprio sul senso di appartenenza del giocatore argentino per riuscire a schivare le eventuali offerte, sebbene giocare per il Barcellona sia chiaramente allettante per qualsiasi calciatore. Al momento, sarebbe stato sempre Lautaro stesso – conferma l’agente in diretta – a rifiutare ogni d’estrazione, soprattutto da quando gli è stata affidata la fascia da capitano.

Un gesto che l’ha legato ancora di più ai nerazzurri. Perciò il rinnovo potrebbe arrivare e mettere a tacere altre indiscrezioni: “Lavoreremo per rendere felice un giocatore che sente grande affinità col progetto”.