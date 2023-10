Arrivano le dimissioni ufficiali, risultati imbarazzanti

L’allenatore ha deciso di dare le dimissioni dopo i risultati imbarazzanti ottenuti nelle ultime partite.

Nel calcio, ormai lo si sa, quando non arrivano i risultati il primo a pagare è quasi sempre l’allenatore, ritenuto il principale colpevole del mancato rendimento della squadra.

In alcune occasioni è la dirigenza a prendere in mano la situazione esonerando il tecnico, mentre in altre è quest’ultimo a decidere di farsi da parte. E’ questo il caso di Jorge Sampaoli che ha deciso di dare le dimissioni da allenatore del Flamengo dopo una serie di risultati davvero imbarazzanti che hanno portato all’esasperazione l’intero ambiente che è stato protagonista di episodi molto spiacevoli

Alcuni giorni fa, ad esempio il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz fu immortalato in un centro commerciale mentre aggrediva un tifoso che gli si era avvicinato per chiedere lumi su questa situazione, scatenando un vero e proprio putiferio. Il nervosismo in casa rossonera era ed è palpabile ed alla fine Sampaoli ha deciso di compiere il primo passo per calmare tutto l’ambiente, rinunciando all’incarico.

Flamengo, Sampaoli si dimette: fallimento totale dell’ex Siviglia

Le dimissioni di Sampaoli da allenatore del Flamengo hanno sorpreso davvero in pochi, anche perché alla luce degli ultimi risultati erano forse la cosa più pronosticabile accadesse. In questa stagione, il tecnico argentino non è mai riuscito a tenere in mano le redini della squadra, affidategli lo scorso aprile.

Dopo 24 giornate, il Flamengo si ritrova al settimo posto in classifica, lontanissimo dalla capolista Botafogo ed è stato eliminato dal Sao Paulo nella Copa do Brasil. Inoltre, considerando tutte le competizioni ufficiali, i rossoneri hanno vinto solamente 3 delle ultime 11 partite e sono stati anche eliminati dalla Copa Libertadores agli ottavi dai paraguaiani dell’Olimpia Asuncion, avversari tutt’altro che irresistibile.

Il pareggio e la conseguente eliminazione dalla Copa do Brasil è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e pochi giorni dopo Sampaoli ha deciso di farsi da parte, con il Flamengo che nella giornata di venerdì ha emesso il comunicato ufficiale, annunciandone l’addio.

I risultati ottenuti dal tecnico argentino sono stati davvero imbarazzanti nell’ultimo periodo considerando la caratura della squadra. Si nota che, se non ci fossero state le dimissioni, sarebbe stata molto probabilmente la società a cacciarlo.

Il Flamengo si è già messo alla ricerca di un sostituto e secondo quanto riportato dai media brasiliani il sostituto di Sampaoli dovrebbe essere l’ex ct della nazionale brasiliana Tite, pronto a tornare in campo dopo il deludente Mondiale alla guida della Seleçao.