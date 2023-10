Napoli-Real Madrid, altro stop: il campione out in Champions

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia in vista di Napoli-Real Madrid. Si tratta di una delle partite più attese della stagione, soprattutto all’ombra del Vesuvio. Per gli amanti del bel gioco e del calcio in generale, arriva però una brutta notizia. Il campione sarà costretto, a meno di miracoli, a saltare questo big match.

E’ iniziato il conto alla rovescia che porterà al big match di UEFA Champions League. Da una parte il Napoli campione d’Italia e che si sta riprendendo dopo un inizio di stagione un po’ incerto. Dall’altra il Real Madrid, che sta facendo molto bene trascinato in una maniera impressionante da Jude Bellingham, che sta andando ben oltre le sue e di tutti gli altri le aspettative. Si tratta di una sfida da vivere tutto di un fiato e che può regalarci uno spettacolo davvero di primo ordine. Non sarà però della sfida un campione, costretto a dare forfait per infortunio.

Napoli-Real Madrid, out il campione

Sono molto spesso i grandi campioni, con le loro giocate, a dare un senso a queste grandi partite. Le loro giocate, infatti, fanno innamorare gli appassionati di questo sport e vanno ad intensificare e ad alimentare questo entusiasmo. C’è una grande attesa per il testa a testa tra Napoli e Real Madrid che, però, perde un campione. E questa non è una buona notizia per gli appassionati.

Allo stato attuale delle cose, secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, è difficile immaginare che David Alaba possa essere schierato. Non è al top dopo un problemino di natura muscolare e non sarà rischiato inutilmente viste le possibili ricadute. Carlo Ancelotti preferirebbe, infatti, non rischiare di perderlo per un periodo ancora più lungo.

Real Madrid, Alaba non ci sarà col Napoli

Allo stato attuale delle cose, al netto delle speranze di Carlo Ancelotti nelle sue dichiarazioni rilasciate poche ore fa, risulta difficile immaginare che il difensore austriaco possa esserci. Questa defezione, sommata a quella di Militao, mette l’allenatore ex di turno nelle condizioni di avere solo due centrali arruolabili. Si tratta, infatti, di Nacho e di Rudiger. Non certo una buona notizia visto che si dovranno affrontare due diavoli come Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.