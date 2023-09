Firma con l’Inter: tifosi in estasi, la scelta è fatta

La sua firma è il principale anelo dei tifosi dell’Inter, sempre più consapevoli dell’importanza del calciatore per il progetto nerazzurro.

L’Inter ha cominciato la nuova stagione sportiva – dopo una serie oculata di operazioni estive sul fronte del calciomercato – nel miglior modo possibile. Non soltanto ha stravinto il derby contro il Milan per 5-1, ma in generale nelle prime cinque giornate di campionato, ha conquistato la vetta della classifica con 5/5 vittorie. Un bilancio che fa ben sperare per gli obiettivi stagionali, sopratutto se si abbina uno dei rinnovi più attesi.

Si tratta di quello di Lautaro Martinez. Cambiano i suoi colleghi in attacco – da Lukaku a Thuram passando per Dzeko – ma non ne risente l’efficacia né il gioco del bomber argentino. Ad oggi è stato protagonista di un inizio stagione straordinario, con diversi gol all’attivo. Non accenna a placarsi e ciò è di buon auspicio per convertire il bomber nel giocatore sempre più simbolo del presente dell’Inter.

Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i vertici nerazzurri sono impegnati a ricercare quanto prima l’accordo per il rinnovo contrattuale, al fine di evitare spiacevoli sorprese: non mancheranno club dalle grandi ambizioni che proveranno a strappare l’ex Racing Club allo spogliatoio milanese.

Inter, il rinnovo di Lautaro Martinez: la società ha in mente un piano

Secondo il quotidiano, l’idea è legare a vita Lautaro Martinez all’Inter. Un presupposto in controtendenza col calcio contemporaneo, che vede sempre più labile il concetto di bandiera. Tuttavia nel corso delle stagioni (l’argentino è in nerazzurro dal 2018, ndr) il 26enne ha dimostrato di sentire un legame molto forte con la piazza dell’Inter e infatti ha rigettato ogni volta qualsiasi chance di cambiare maglia.

Perciò l’idea sarebbe un adeguamento contrattuale più un prolungamento dell’accordo: soluzione che parrebbe far felici tutti.

L’urgenza del momento sarebbe comunque quella di sistemare i contratti più incerti come quelli di Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries, ma poi sarà la volta del capitano. Lui stesso anche tramite il suo agente ha avuto già modo di interfacciassi sull’argomento con la dirigenza, mostrando un certo interesse affinché si sancisca il nuovo accordo, l’ultimo è stato rivisto l’ottobre di due stagioni fa.

La fascia al braccio è stato un primo significativo segnale, poi il secondo lo sarà la firma fino al 2028. È questa la scadenza a cui sembra pensare l’Inter e il giocatore è d’accordo, in attesa di definire anche il nuovo conguaglio economico.