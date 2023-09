Il presidente è stanco, sarà addio: già trovato il nuovo allenatore

Il presidente di un importante club europeo ha deciso già ora di cambiare allenatore, e il sostituto del tecnico attuale sarebbe un grande ex.

La stagione è appena iniziata, ma alcuni presidenti e allenatori sono già ai ferri corti. Lo dimostra il fatto che in Serie A è già saltata la prima panchina, quella di Zanetti all’Empoli, sostituito dal sempreverde Andreazzoli. Ma sono anche altri i nomi in bilico, specialmente nelle grandi squadre. Se Allegri, bene o male, pare rimanere a galla, ci sono più dubbi attorno a Mourinho e a Pioli, che per il momento sono però confermati. Anche all’estero, però, le cose non vanno perfettamente, in un club importante.

È notizia di questi giorni che il noto presidente di uno dei più importanti club europei avrebbe ormai deciso chi sarà il prossimo allenatore della sua squadra, dato che il destino del tecnico attuale è già segnato. Non stiamo parlando del Chelsea, dove Pochettino ha comunque avuto un avvio “shocking” che non lo può far stare tranquillo, ma bensì del Real Madrid. Nella Casa Blanca, infatti, la situazione è abbastanza tesa, dopo la brutta sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid.

Il presidente Florentino Perez non ha gradito né il risultato né la prestazione, e si aspetta di vedere una pronta reazione da parte della squadra di Ancelotti. Ma il rapporto con il tecnico potrebbe non essere del tutto stabile, come si sospetta da tempo. Ancelotti ha già annunciato che a fine stagione lascerà il Real per andare sulla panchina del Brasile. E con la Copa America imminente c’è chi sospetta che in questi mesi sarà ben poco concentrato sulla gestione della sua squadra attuale.

Il presidente ha deciso: ecco chi prenderà il posto di Ancelotti

Perez così dovrà valutare se attendere la scadenza del contratto di Ancelotti, rassegnandosi forse a una stagione di transizione, o agire prima. Difficilmente però il nuovo allenatore si libererà prima di giugno 2024, dato che attualmente siede su un’altra panchina, dove sta facendo anche bene. Si tratta di Xabi Alonso, 41enne allenatore basco ed ex giocatore del Real Madrid tra il 2009 e il 2014, nonché successivamente tecnico delle giovanili dei Blancos.

Oggi Xabi Alonso allena il Bayer Leverkusen, sulla cui panchina è subentrato l’anno scorso, conducendo il club fino al sesto posto in Bundesliga. Quest’anno compete dunque in Europa League, dove ha debuttato con un 4-0 sull’Hacken, nel frattempo si trova primo in Germania a pari punti con il Bayern Monaco di Tuchel.

Secondo tutti i media spagnoli, il presidente del Real Madrid avrebbe ormai deciso di puntare su di lui per sostituire Ancelotti, con cui Xabi Alonso ha lavorato sia a Madrid che a Monaco.