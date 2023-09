Zanetti è solo il primo della lista: poker di esoneri in Serie A

Paolo Zanetti è solo il primo della lista: gli esoneri in serie A possono presto aumentare, c’è un poker sulla graticola!

Passano le giornate in campionato e c’è la possibilità di nuovi esoneri. Il primo è stato Paolo Zanetti dell’Empoli che ha salutato ufficialmente la compagnia dopo gli 0 punti e 0 gol fatti in quattro giornate. Il tecnico è stato sostituito dal rientrante Andreazzoli, che debutterà domenica contro l’Inter.

Paolo Zanetti è solo il primo della lista: rischiano l’esonero altri quattro allenatori in serie A – (ANSA) – calciomercatoweb.it

Come detto è già capitato all’Empoli e forse era inevitabile contando i numeri nefasti, non solo a livello di punti e gol ma anche di prestazioni. Lo 0-7 di Roma è un duro fardello da mandare giù per i toscani. Ma altri quattro allenatori presto rischiano di far compagnia a Zanetti. Di chi si tratta? Andiamo con ordine, restando a ciò che dicono i rumors e soprattutto le quote dei bookmakers.

Zanetti solo il primo della lista: poker di allenatori esonerati in serie A?

Alcune squadre della Serie A stanno deludendo le attese, questa giornata potrebbe rivelarsi decisiva; le quote dei bookmakers stanno movimentando il mercato e c’è grande curiosità per capire chi sarà il prossimo allenatore esonerato. Non è ancora a rischio, ma c’è tensione anche per Stefano Pioli: lo 0-4 nel derby e l’esordio con pari in Champions ha messo tutti in allerta.

Gli altri a rischiare sono Andrea Sottil dell’Udinese, Claudio Ranieri del Cagliari e Alessio Dionisi del Sassuolo. Tutti pagano l’inizio difficile delle proprie squadre. L’ordine in cui rischiano è più o meno quello riportato qui sopra con la quota del tecnico friulano che oscilla tra i 2.50 e addirittura l’1.80. Sono ore frenetiche e questa giornata potrebbe cambiare davvero tutto.

Diverso il discorso per il veterano sulla panchina dei rossoblù la cui quota sale in media intorno ai 2.75. Infine l’esonero del tecnico neroverde è bancata dai 3.50 a salire. Occhio a questo poker di allenatori, rischiano tantissimo e non sarà una sorpresa se uno di loro finirà esonerato a breve. Occhio anche a grandi panchine.

Più distaccati, invece, un possibile e clamoroso esonero degli allenatori delle big. I due a rischiare maggiormente sembrano essere Mourinho e Garcia con la quota di quest’ultimo crollata a picco. L’allenatore del Napoli vedrà nelle prossime sfide gare già decisive altrimenti De Laurentiis potrebbe spiazzare tutti con una decisione a sorpresa.