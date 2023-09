Elenoire Casalegno, che scollatura: visione piccante

Elenoire Casalegno sui social è più scatenata che mai: scatti da fare invidia alle ragazze più giovani

È una delle conduttrici più amate nel nostro Paese e, malgrado la non più giovanissima età, riesce a stupire tutti col sui fisico curato e sempre tonico. Lei è Elenoire Casalegno e non ha bisogno di tante presentazioni. È rimasta nel cuore di diverse generazioni grazie alla sua ricca attività televisiva.

Eleonoire Casalegno non sfigura affatto di fronte alle ragazze più giovani malgrado i suoi 47 anni. La showgirl di Savona non ne vuole sapere di abbandonare il palcoscenico: sin da giovanissima è abituata a far parte di cast televisivi e dietro la macchina da presa ha dimostrato sempre un grande talento. Dal 1994 è entrata nel mondo televisivo per poi diventare conduttrice, assieme all’indimenticabile Raimondo Vianello, del programma sportivo ‘Pressing’.

Successivamente ha preso parte alla conduzione del ‘Festivalbar’ nel 1999 e a diversi cast cinematografici, tra cui quello della serie tv ‘S.P.Q.R’ (1998). Insomma, Eleonoire ha dimostrato nell’arco di venti anni di televisione di possedere un talento innato.

Eleonoire Casalegno: visione piccante su Instagram

Dal punto di vista sentimentale nota è stata la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi che fece discutere molto a metà anni 90′. Oggi invece Eleonoire – dopo essersi separata con Sebastiano Lombardi nel 2017 – sembrerebbe aver trovato un minimo di stabilità con un uomo ancora poco noto e che dovrebbe svolgere la professione del broker finanziario. Il suo nome dovrebbe essere Andrea, ma non si hanno molte informazioni su di lui.

Nel frattempo, la conduttrice decide di sfidare le ragazze più giovani mostrandosi come al solito tutta al naturale. Nuovi e interessanti scatti sono stati da poco pubblicati sul profilo social della Casalegno che conta oramai 837mila seguaci. Numeri importanti e che la rendono una influencer a tutti gli effetti.

Per questo motivo ogni giorno i numerosi fans della savonese sono sempre curiosi nel vederla all’opera: di recente Elenoire si è presentata davanti all’obiettivo come al solito più in forma che mai dopo aver effettuato diverse ore di pilates. Si allena praticamente ogni giorno con l’obiettivo di non perdere un minimo di tonicità e in effetti i risultati sono piuttosto evidenti, così come l’affetto dei fan nei suoi confronti: i commenti infatti si sono concentrati tutti sulla sua sempreverde bellezza a dimostrazione che l’età alla fine conta poco o nulla.