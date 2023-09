Inter, infortunio Arnautovic lunghissimo: svelato quando tornerà – TS

In casa Inter preoccupa l’infortunio di Marko Arnautovic. Al momento non si hanno certezze, ma lo stop potrebbe essere lungo.

L’Inter prosegue a punteggio pieno, ma i nerazzurri non possono assolutamente sorridere se si guarda al calendario e all’infermeria. Inutile dire che in questo momento Inzaghi ha bisogno di tutta la rosa a disposizione.

E proprio per questo motivo l’infortunio di Arnautovic rappresenta una tegola importante per l’Inter. Per il momento non si hanno certezze e si attendono gli esami, ma, come riportato da Tuttosport, il rischio è quello di dover fare i conti con uno stop più lungo del previsto e per questo motivo sono in corso tutti gli approfondimenti del caso.

Inter: infortunio Arnautovic, i tempi di recupero

L’infortunio di Arnautovic preoccupa (e non poco) in casa Inter. In un primo momento si era pensato ad un semplice infortunio muscolare, cosa non nuova per l’attaccante austriaco. Ma, almeno stando alla reazione del calciatore, il problema sembra essere ancora più grave anche se non si hanno certezze. Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro spera di poter avere delle buone notizie da parte degli esami e per questo motivo nessuno si vuole sbilanciare in questo momento considerando che non abbiamo delle conferme ufficiali.

Ma il rischio è quello di uno strappo e in quel caso i tempi di recupero potrebbero essere ancora più lunghi. Al momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il calciatore difficilmente rientrerà in campo prima della sosta. Naturalmente molto dipenderà dall’entità del problema, ma il passato clinico di Arnautovic parla chiaro.

Un infortunio che potrebbe portare Inzaghi a dare spazio ad un giocare con caratteristiche come Klaassen, che è pronto a fare la seconda punta. Ma attenzione anche ad un eventuale svincolato, possibilità che sarà valutata solo dopo gli esami considerando che molto dipenderà dai tempi di recupero di Arnautovic.

Per Arnautovic il mese di settembre sembra essere finito. L’infortunio è serio per pensare un rientro nelle prossime due partite. Lo stesso si può dire per ottobre considerando che quasi certamente il ritorno in campo lo si avrà dopo la sosta.

Naturalmente per avere certezze bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo considerando che, almeno per ora, gli esami non sono stati effettuati e per questo motivo non si hanno sicurezze sul possibile ritorno in campo dell’attaccante.