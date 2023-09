Lascia la Roma ma resta in Serie A: colpo di scena Dybala

Clamorosa rivelazione di mercato: Dybala potrebbe lasciare la Roma e la destinazione sarebbe la più incredibile di tutte.

Gli intrecci del mercato a volte possono essere sbalorditivi, ma questa volta si rischia di superare ogni tipo di aspettativa. La situazione di Paulo Dybala sta tenendo banco a Roma negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, ed ora non tutto sembra rose e fiori come si tenderebbe a pensare.

La forte volontà da parte di José Mourinho di trattenere l’attaccante belga arrivato in prestito secco oneroso, va a scontrarsi con diversi aspetti di natura economica che la società giallorossa sta tenendo in considerazione. Il pesante contratto di Dybala rappresenta un ostacolo insuperabile qualora Lukaku dovesse rimanere alla Roma anche per le prossime stagioni e non si esclude una partenza dell’argentino per lasciare spazio a Big Rom.

In questo contesto si potrebbe clamorosamente inserire la Juventus, alle prese con il calvario Pogba, è alla ricerca di un nuovo top player, uomo immagine di una squadra in rinnovamento ma che potrebbe cercare nelle certezze del passato la via d’uscita dal periodo di transizione che sta affrontando. Il nome di Dybala potrebbe essere molto più di una semplice suggestione.

Ritorno romantico per Dybala: terremoto in Serie A

Rivedere Paulo Dybala vestire la maglia bianconera dopo i trascorsi burrascosi verso la fine della sua permanenza a Torino farebbe molto strano. Sia i tifosi della Roma che della Juve penserebbero a questa ipotesi come un’utopia, eppure per una serie di ragioni potrebbe non esserlo.

Gli agenti dell’attaccante argentino sono stati contattati dagli intermediari della Juventus in via preliminare per informazioni generali. L’ormai inevitabile lunga squalifica ai danni di Pogba, priva alla Juve di un giocatore chiave nelle idee di Allegri, motivo per cui urge trovare un sostituto.

Il ruolo di Dybala nella Roma di Mourinho è fondamentale, la fonte di talento necessaria ad accendere le giocate offensive dei giallorossi, e nessuno a Roma vorrebbe vederlo partire. Eppure negli ultimi giorni il pressing della Juve si sta man mano intensificando, lasciando intendere che un pazzesco ritorno a Torino della Joya potrebbe essere più di un’idea da fantacalcio.

Mourinho intanto si coccola il suo gioiello e non pensa ad una partenza di Dybala ma la Juve resta alla porta, pronta a tentare un clamoroso assalto nel momento in cui dovessero esserci dei cambiamenti radicali nella capitale sponda giallorossa, in quello che sarebbe uno dei ritorni più inaspettati di sempre.