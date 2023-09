DAZN, che regalo per gli abbonati: sarà un’esclusiva assoluta

In arrivo un nuovo per gli abbonati alla piattaforma di Dazn, si tratta di un’esclusiva assoluta ed assolutamente rivoluzionaria.

Novità importanti riguarderanno il prossimo futuro del campionato italiano, dall’ultimo turno di Serie A sta accadendo qualcosa di diverso rispetto al passato, ecco di cosa si tratta. Da qualche stagione DAZN è diventata l’emittente principale del torneo, trasmettendo tutti e 380 gli incontri previsti, di cui sette gare su 10 in esclusiva ad ogni turno disputato.

La stessa piattaforma ha trovato un accordo con la FIGC, in merito ad alcune situazioni relative al rettangolo di gioco dove protagonisti sono gli arbitri. Un cambiamento a dir poco epocale, tanto da portare ad una nuova svolta. Nelle ultime stagioni la tecnologia è entrata nel mondo arbitrale dopo tanti anni in cui veniva evocata da tifosi e giornalisti, ma con i principali protagonisti, a partire dalla FIFA, piuttosto stagnanti e restii nell’affidarsi a tali strumenti, fino alla svolta nell’ultimo periodo.

Ultim’ora DAZN: Regalo pazzesco per gli abbonati

Da quando a capo del principale organismo calcistico al mondo è stato designato Infantino, la situazione nel mondo del calcio è molto cambiata. L’introduzione del VAR, a far da supporto ai direttori di gara, è uno strumento decisivo ormai durante i 90 minuti di gioco.

Nonostante l’introduzione della tecnologia rimangono però le polemiche, in special modo sul proprio utilizzo e su alcune situazioni nelle quali arbitro e addetto al Var sono a colloquio per prendere una decisione. Anche questo aspetto di dialogo ancora non chiarito, da questi giorni in poi verrà chiarito. La Figc ha infatti trovato l’accordo per colmare questa lacuna a livello mediatico.

Attraverso l’accordo con DAZN, dalla quinta giornata di campionato si potrà sapere cosa si saranno detti arbitro e addetto al Var nel corso della partita. Ci sarà una trasmissione apposita nella piattaforma streaming, ogni domenica sera all’interno del programma Sunday Night Square, il designatore Gianluca Rocchi spiegherà come avvengono le decisioni arbitrali durante gli incontri di Serie A.

Lo strumento utilizzato è stato denominato Open Var, mediante il quale potrà avvenire una maggiore trasparenza e chiarezza su quanto avviene in campionato tra gli arbitri. Si è partiti dalla quinta giornata di campionato, ma DAZN avrà questo appuntamento ogni fine settimana, di certo si tratta di un esperimento rivoluzionario, e chissà se servirà per chiarire una volta per tutte cosa accade in campo, limitando al minimo le polemiche.