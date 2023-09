Mou distrutto dopo il match: Il suo stipendio è ridicolo

Dopo la partita, José Mourinho è stato preso di mira dalle dichiarazioni del tecnico avversario, con riferimento al suo stipendio

La Roma ha vinto la sua prima partita della stagione in Europa League in casa dello Sheriff Tiraspol. Un successo importantissimo per José Mourinho, che inizia così il girone nel migliore dei modi con tre punti in classifica, proprio come lo Slavia Praga che ha battuto il Servette.

La squadra svizzera sarà proprio il prossimo avversario dei giallorossi il prossimo 5 ottobre, all’Olimpico. L’obiettivo dello Special One è quello di tornare in finale, dopo la delusione della scorsa stagione e le polemiche arbitrali per diversi errori a favore del Siviglia, che alzò l’Europa League a Budapest.

Proprio questo senso di rivincita sta muovendo la Roma a grandi passi verso Dublino, sede della prossima finale di Europa League. Il punto, però, è che i giallorossi vogliono fare bene anche in campionato, dove vogliono la qualificazione in Champions.

Mourinho ha il contratto in scadenza il prossimo anno e andar via lasciando l’eredità della ‘sola’ Conference vinta è troppo poco per un ambiente che gli sta dando tutto il sostegno necessario nelle parole e nei fatti. Molto, però, dipenderà dalla condizione fisica e mentale dei giocatori più importanti della squadra.

Roma, le parole di Bordin su Mourinho

A parlare della vittoria della Roma in casa dello Sheriff è stato Roberto Bordin, allenatore della squadra moldava, ai microfoni di TV Play: “Se lo stipendio di Mou è quanto l’insieme di quello dei miei giocatori? Penso di sì. Noi siamo contenti della prestazione, non per il risultato, ma abbiamo fatto il massimo. I cambi di Mourinho hanno cambiato la partita”.

Poi prosegue: “Questa Roma ha un potenziale inespresso, fino a questo momento hanno avuto un po’ di sfortuna. Hanno concesso un po’ troppo, Lukaku è arrivato dopo, ma dal vivo è impressionante”. Insomma, parole chiare da parte dell’allenatore dello Sheriff, che ha sottolineato che l’ingaggio di Mourinho – circa 7 milioni di euro a stagione – ammonta a quanto quello della rosa dello Sheriff

Un’ottima prestazione da parte della squadra moldava, che per lunghi tratti della partita ha giocato alla pari contro la Roma. E’ chiaro, comunque, che la qualità alla lunga viene fuori e Mourinho spera di replicare il percorso dell’anno scorso in Europa League, magari con un finale diverso. La coppia Dybala-Lukaku può seriamente essere una delle migliori della competizione, anche se ci sono anche le squadre inglesi candidate alla vittoria.