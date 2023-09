Polveriera Napoli: dopo la frase di ADL esplode l’ira

Il Napoli sta diventando sempre di più una polveriera. Dopo la frase di Aurelio De Laurentiis è esplosa l’ira dei tifosi azzurri

L’inizio stagione complicato del Napoli campione d’Italia rischia di vedere sempre più casi. Si parla di una vera e propria polveriera per gli azzurri che devono far fronte a diverse problematiche. I risultati non arrivano, dopo cinque giornate sono già 7 i punti di ritardo dalla capolista Inter e la vittoria non arriva in campionato da tre partite (dove sono arrivati solo due punti).

Ma quello che più arreca ansie ai tifosi è la mancanza di gioco. Il Napoli dominatore di Spalletti che incantava il mondo sembra essere un ricordo lontano, nonostante gli interpreti siano rimasti pressoché invariati. Giornata dopo giornata il partito dei detrattori di Rudi Garcia inizia a farsi sempre più ampio e sono in molti a chiedere l’esonero dell’ex Roma. Molti tifosi sono inferociti e vorrebbero già il cambio in panchina.

Ma i problemi non finiscono certo qui: diversi leader tecnici del Napoli come Osimhen e Kvaratskhelia sembrano avere più di un problema con l’allenatore. Non digeriscono le sostituzioni che finiscono per contestare platealmente. Brutte scene che si stanno ripetendo in ogni partita. Questo dà conferma alle voci che vedrebbero alcuni calciatori già stufi del francese e pronti a non seguirlo.

Polveriera Napoli, dopo la frase di De Laurentiis scoppia la furia dei tifosi

Ma non è finita qui, a montare un altro caso in questa vera e propria polveriera ci ha pensato direttamente il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha letteralmente fatto andare su tutte le furie i suoi tifosi dopo una frase da lui pronunciata. O forse sarebbe più giusto dire scritta, in quanto si tratta di un tweet successivo alla gara di Bologna.

ADL, infatti, ha postato questo semplice ma eloquente messaggio: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”, quasi come se gli azzurri avessero vinto e convinto. Invece a Bologna la gara è terminata 0-0, con un gioco ancora brutto, poche occasioni e i casi di Osimhen e Kvara che sono riaffiorati nel finale. Altro che ripartenza! Questo ha scatenato i tifosi azzurri che hanno letteralmente preso d’assalto il post del loro patron.

Chi con ironia chi in maniera più dura ma c’è stata una vera e propria esplosione d’ira verso queste frasi. I tifosi non sono rimasti contenti della prestazione della squadra e davanti al tweet non hanno potuto che manifestare il proprio stupore. Probabilmente l’intento di De Laurentiis era quello di mantenere l’ambiente compatto infondendo ottimismo e positività. Ma rischia di aver fatto l’inverso.