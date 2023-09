Addio Juve: al Manchester City per 20 Milioni

Niente da fare per i bianconeri. Alla fine la decisione potrebbe essere stata presa: in Premier League al Manchester City per 20 milioni.

Tempo di campionato, ma anche già tempo di pensare al mercato. Non può esimersi da questa ‘regola’ la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno iniziato la stagione in modo altalenante e quindi guardano già ad alcuni possibili innesti sia in questa stagione a gennaio, sia in vista della prossima stagione.

Partiti come una delle squadre favorite alla vittoria dello Scudetto, visto anche il fatto di non giocare le coppe europee, i bianconeri hanno alternato buone prove a scivoloni. La vittoria del big match contro la Lazio è stato un successo in mezzo a due prestazioni, contro Bologna e Sassuolo, decisamente opache. Le rivali non perdonano e in casa Juve è quindi tempo anche di riflessioni sul mercato.

Negli ultimi giorni uno dei nomi che maggiormente è stato accostato al mondo bianconero è quello di Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors. Argentino, classe 2004, rappresenta ad oggi uno dei maggiori prospetti della prossima generazione di talenti albiceleste. Ma, per la Juve, c’è un gigantesco problema: il Manchester City.

Juve interessata a Valentin Barco. Ma occhio al Manchester City

Terzino sinistro che all’occorrenza può giocare anche in posizione più avanzata, Valentin Barco può vantare anche una discreta esperienza nelle fila delle selezioni giovanili dell’albiceleste. Il suo contratto con il Boca Juniors è in scadenza a fine 2024, con ancora quindi un anno e qualche mese, ma al momento c’è una clausola rescissoria molto allettante: ‘solo’ 10 milioni di euro.

Questo aveva fatto ingolosire la Juve, ma stando a quanto riporta Football Insider, i bianconeri potrebbero presto trovarsi a fare i conti con la concorrenza, certamente non facile da battere del Manchester City. I Citizens addirittura, per accaparrarsi il giovane talento argentino, sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 20 milioni. Un modo per chiudere nel più breve tempo possibile la trattativa ed evitare qualsivoglia inserimento da parte della concorrenza, Juve in testa.

In questa stagione con la maglia del Boca, Barco ha collezionato 6 presenze. Grande merito del suo ingresso sui taccuini degli operatori di mercato europei va però anche al Mondiale Under20 giocato in patria con il quale però non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale, dove la sua Albiceleste è stata eliminata dalla Nigeria.