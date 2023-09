Inter, che festa: la decisione di Zhang fa felici tutti

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, si è reso protagonista di una decisione che aumenta il livello di entusiasmo nel mondo nerazzurro

Fresco di rinnovo fino al 2025, mister Simone Inzaghi sta dimostrando pienamente di meritare il prolungamento dell’accordo scritto. Con tanto di adeguamento dello stipendio per giunta. La squadra nerazzurra continua a girare a meraviglia e il roboante successo nel derby rappresenta un messaggio forte e ben preciso.

L’Inter vuole conquistare lo Scudetto a tutti i costi, è in assoluto l’obiettivo principale della compagine lombarda. Non a caso, il trainer piacentino ha evitato di ‘nascondersi’ pubblicamente. Lo start in campionato è di quelli che alzano notevolmente l’asticella dell’entusiasmo nella piazza. Non solo la schiacciante vittoria ai danni dei cugini del Milan: la truppa interista ha dato la netta impressione di essere ingiocabile contro tutti gli avversari che ha affrontato faccia a faccia.

Merito anche del capitano Lautaro Martinez, letteralmente scatenato all’interno del rettangolo verde di gioco. Inoltre, bisogna evidenziare l’ottimo inserimento di Marcus Thuram, il quale è andato decisamente oltre le aspettative. I due formano una coppia d’attacco a dir poco esplosiva, che potrebbe generare grandi soddisfazioni pure sul fronte Champions League.

Pep Guardiola, a tal proposito, ritiene che l’Inter sia una seria candidata al raggiungimento della finale. Secondo il tecnico spagnolo, dunque, potrebbe verificarsi la stessa situazione della stagione passata, quando i nerazzurri furono costretti ad arrendersi soltanto di fronte alla sua potentissima armata in quel di Istanbul.

Inter, premio Champions per i calciatori: Zhang ha deciso

Il gruppo milanese ha le potenzialità per mettere in difficoltà chiunque, di conseguenza è bene non sottovalutarlo neanche in territorio europeo. E anche quest’anno i giocatori avranno una motivazione in più per avanzare nella fase ad eliminazione diretta. Il riferimento, entrando più nello specifico, è all’aspetto economico.

Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente Zhang avrebbe deciso di confermare il premio dell’annata sportiva precedente in caso di passaggio dei gironi. Se la squadra centrerà la qualificazione agli ottavi, riceverà un bonifico da ben 1,5 milioni di euro.

Al momento, però, non c’è una pianificazione dagli ottavi in poi, la società non ha ancora affrontato il tema in argomento con i calciatori. Insomma, una cosa alla volta, poi eventualmente si vedrà come procedere. Ogni step nella scorsa stagione valeva la cifra sopra indicata, fino ad arrivare ad un extra di 5 milioni di euro per l’eventuale trionfo ad Istanbul.

Poi non è successo, ma il cammino europeo 2022/23 ha comunque portato nelle casse nerazzurre 100 milioni di euro. Ciò invoglia la famiglia Zhang a mettere in atto altri sforzi in termini di denaro nei mesi a venire, al fine di rendere ancor più felici i calciatori.