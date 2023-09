Serie A: esonero ad un passo, pronto Giampaolo

La quinta giornata di Serie A potrebbe essere fatale per un tecnico. L’esonero sembra essere ad un passo con Giampaolo pronto a tornare.

La Serie A è entrata ormai nel suo vivo e la quinta giornata potrebbe essere fatale per un tecnico. Il condizionale è d’obbligo visto che sono in corso tutte le riflessioni del caso, ma l’ultima sconfitta difficilmente porterà a continuare insieme.

Valutazioni anche sul nome. Uno dei profili che potrebbe essere molto utile al club è quello di Marco Giampaolo. Il tecnico ha sicuramente voglia di ritornare ad allenare e questa si candida ad essere l’occasione più ghiotta per rilanciarsi.

Sconfitta fatale: esonero deciso, Giampaolo al suo posto

La Serie A è sicuramente ancora agli inizi e il tempo di recuperare c’è. Il pericolo, però, è quello di non essere in grado di fare il cambio di passo in davvero poco tempo e da qui l’ipotesi di esonerare il tecnico. L’obiettivo, come detto in più di un’occasione, è sempre quello di poter raggiungere gli obiettivi decisi ad inizio di stagione e per farlo magari c’è bisogno di dare una scossa alla squadra con la nomina di un nuovo tecnico. Non semplice considerando la situazione, ma è una delle possibilità.

L’Udinese ha perso ancora una volta nonostante una buona prestazione e il destino di Sottil è sempre più in bilico. Diciamo che la presenza di un turno infrasettimanale potrebbe salvarlo. Si tratta naturalmente di un qualcosa che dovrà essere deciso nelle prossime ore. E, in caso di esonero, uno dei nomi sul taccuino di Pozzo è quello di Giampaolo.

Naturalmente ancora tutto è possibile e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze su cosa vuole fare l’Udinese. Si tratta di un qualcosa che è destinata a tenere banco ancora per diverso tempo soprattutto se si darà un’altra possibile a Sottil.

Udinese: Sottil a rischio, pronto Giampaolo

Il futuro di Andrea Sottil sulla panchina dell’Udinese è a forte rischio e Marco Giampaolo è uno dei candidati alla successione. Naturalmente la strada è naturalmente lunga e può succedere di tutto. Vedremo alla fine quale sarà la decisione dello stesso club friulano considerando che c’è un turno infrasettimanale alle porte e può accadere qualsiasi cosa.