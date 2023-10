“Bielsa alla Roma”: tutto vero, c’è stato l’incontro

Dopo il tracollo a Marassi, Mourinho si trova al centro delle polemiche e appare destinato a cambiare aria: spunta il retroscena su Bielsa

È crisi aperta nel mondo Roma. La squadra giallorossa è chiamata a reagire al più presto, per non compromettere ulteriormente il percorso in campionato. L’obiettivo primario della ‘Magica’ è centrare la qualificazione alla Champions League 2024/25, ma l’attuale ruolino di marcia genera parecchio sconforto in tal senso.

Finora, infatti, la squadra guidata da mister José Mourinho ha raccolto troppi risultati negativi e il tracollo contro il modesto Genoa di Alberto Gilardino ha letteralmente annientato il morale della piazza giallorossa. Mentre lo Special One ora si trova in una vortice di polemiche che lo riguardano direttamente. I tifosi, d’altronde, vorrebbero assistere a prestazioni ben differenti.

Le critiche rivolte al trainer di Setubal, hanno a che fare perlopiù con la sua proposta di gioco, davvero poco convincente. Appare evidente la mancanza di idee: la truppa capitolina fa sempre molta fatica ad imporsi sugli avversari, in più sembra proprio che abbia smarrito grinta e compattezza. Caratteristiche fondamentali per mettere in pratica nel migliore dei modi la filosofia calcistica di Mourinho.

Come se non bastasse, l’allenatore della Roma deve fare i conti pure con la spinosa questione infortuni. Chris Smalling rimarrà fuori ancora per un po’ di tempo, una perdita particolarmente pesante a cui bisogna aggiungere lo stop di Diego Llorente. Insomma, piove sul bagnato. L’unico che può risolvere la situazione è senz’altro Mourinho.

Bielsa ad un passo dalla Roma: Sabatini lo dice chiaramente

Lui adesso ha l’obbligo di dare qualcosa in più ai suoi calciatori, dall’alto della grandissima esperienza che si porta dietro. Altrimenti, a fine stagione avverrà la separazione tra le parti in causa. Il mister lusitano, come noto, è in scadenza di contratto e la società, al momento, non pensa minimamente all’opzione rinnovo.

Alquanto improbabile, comunque, un esonero a stagione in corso. Nel frattempo, spunta un retroscena su un prestigioso collega di Mourinho, ossia Marcelo Bielsa. A raccontarlo è stato l’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini, intervenuto a ‘Taconazo’.

“Per poco non ho portato Bielsa alla Roma, è questo il mio più grande rammarico. Una volta lo incontrai e parlammo di tutto. Ma per il suo calcio serviva tempo e gli dissi che avevo paura che non glielo avrebbero dato. Per questo non se ne fece nulla, un peccato”, ha dichiarato Sabatini.

Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Bielsa in passato è stato realmente ad un passo dal sedersi sulla panchina giallorossa. E chissà come sarebbero andate le cose, se il matrimonio fosse divenuto realtà. Ora, però, è necessario concentrarsi a pieno sul presente tutt’altro che sereno. Mourinho deve tornare Special in fretta.