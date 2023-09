Sanches via da Roma ma non dall’Italia: altra big a gennaio

Il portoghese non dà garanzie a José Mourinho e ora in molti riflettono sul suo futuro

C’era un momento in cui Renato Sanches dominava in mezzo al campo e dimostrava a tutti di possedere qualità uniche. Ai tempi del Lille era considerato uno dei migliori giovani a livello internazionale e non a caso vinse lo storico Europeo di Francia 2016 con il suo Portogallo da assoluto protagonista.

Sembrava destinato realmente a lasciare il segno poi qualcosa è si è rotto a causa di infortuni continui e ricadute a causa delle quali usciva sempre malconcio dal terreno di gioco. Al Bayern Monaco dimostrò poco e niente, al Paris Saint Germain peggio ancora.

Nel suo unico anno a Parigi ha fallito in tutto e per tutto e dopo un solo anno è stato accolto a braccia aperte dalla Roma del suo connazionale José Mourinho. Obiettivo dello Special One rigenerare il portoghese, una missione complicata ma non impossibile: ma tutte le speranze di inizio stagione sono state annientate dall’ennesimo problema muscolare giunto contro lo Sheriff in Europa League.

Renato Sanches: dubbi continuano, sarà addio anticipato?

Renato Sanches ha giocato nemmeno trenta minuti a Tiraspol contro lo Sheriff alla prima di Europa League. Uscito zoppicante dal terreno di gioco moldavo, il centrocampista portoghese ha subito l’ennesimo problema muscolare che gli ha impedito di giocare regolarmente. A Trigoria lo staff medico ha individuato la causa del problema: “quadro pre-lesivo alla coscia destra”, ciò significa che non si tratta di una vera e propria lesione ma essa potrebbe manifestarsi se non dovesse prendere le giuste precauzioni.

Mourinho quindi non può contare al cento per cento su di lui in quanto se dovesse sforzarsi eccessivamente potrebbe avere ricadute. E qui sta il più grande problema: l’ex PSG non può garantire minutaggio e continuità, o meglio può farlo ma in tal caso rischierebbe ricadute serie da punto di vista muscolare. Non dà garanzie sul piano fisico e questo per la Roma è un problema importante.

Quale sarà il futuro del centrocampista nella Capitale? Sanches potrebbe rientrare nuovamente tra i convocati per l’ultima gara prima dello stop delle Nazionali, a Cagliari l’8 ottobre. Ma nulla è ancora ufficiale, molto dipenderà dallo stesso ragazzo che dovrà lavorare molto a livello individuale per superare il fastidio muscolare di cui sopra. Intanto sul calciatore nascono nuove voci di calciomercato: la Roma sembra poco propensa al riscatto.

Si parla addirittura di Milan, la squadra che un anno fa non puntò su di lui per i suoi noti problemi fisici, ma finora non emergono conferme. Pioli stima il calciatore e magari – con una trattativa in prestito con diritto di riscatto – il Milan potrebbe davvero puntare il calciatore.