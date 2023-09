Rinnovo Chiesa, annuncio shock: “Se lo deve meritare”

Federico Chiesa e la Juventus stanno trattando per arrivare al rinnovo ma le ultime dichiarazioni hanno lasciato senza parole i tifosi.

Uno dei pochi giocatori bianconeri a salvarsi nel naufragio di Reggio Emilia è stato senza dubbio Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus era riuscito a pareggiare i conti, riportando la Signora sul 2-2 prima dei nuovi terribili errori individuali che hanno spianato la strada al Sassuolo. Oltre al gol Chiesa si è reso protagonista di una buona prova, l’ennesima di questo avvio di stagione molto positivo per l’ex viola.

La rete realizzata al Mapei Stadium è la quarta in cinque partite, a dimostrazione di come ormai il giocatore azzurro abbia ritrovato la piena forma. Non a caso proprio in queste settimane sono in corso le trattative tra la Juventus e l’entourage di Federico Chiesa per arrivare al rinnovo di contratto.

Attualmente l’attaccante di Madama percepisce 5 milioni di euro a stagione: l’intesa scade nel 2025 e la Juve non vuole arrivare all’estate 2024 con Chiesa all’ultimo anno di contratto. L’impressione è che alla fine le parti troveranno un accordo per l’estensione fino al 2026, probabilmente con lo stesso stipendio da 5 milioni più bonus.

Il rinnovo di Chiesa è tutto da scrivere: la bordata dell’ex bianconero

Tuttavia c’è anche chi ritiene che Chiesa debba ancora meritarsi il rinnovo del contratto. Lo sostiene Roberto Galia, ex giocatore della Juventus, oggi allenatore. Galia, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato che l’ex Fiorentina ha senza dubbio un grande talento, ma deve anche meritare uno stipendio così ricco.

Per Galia saranno decisivi i prossimi mesi, dove Chiesa dovrà continuare a dimostrare di essere tornato quello del periodo precedente all’infortunio. L’ex difensore della Juventus ritiene che la società bianconera possa anche valutare un’eventuale offerta monstre per il giocatore, che è particolarmente richiesto in Premier League.

La scorsa estate si è parlato di un interessamento di alcuni club inglesi, in particolare del Liverpool, ma alla fine alla Continassa non è arrivata nessuna proposta concreta. Secondo Galia, in caso di proposta per Chiesa bisognerà capire anche la volontà del giocatore.

Nel corso dell’intervista a TvPlay l’ex calciatore ha poi parlato del fatto che in questa Juve non sembrano esserci veri leader. La rosa a disposizione di Allegri può contare su alcuni giocatori esperti, ma Galia non li vede nel ruolo di trascinatori. “Negli altri anni ci sono stati giocatori che hanno fatto vedere qualità sopra le righe – ha concluso Galia – Quest’anno forse mancano”.