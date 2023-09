Giuntoli vs Marotta: in estate sarà Juve o Inter!

La Juventus e l’Inter hanno messo nel mirino un possibile rinforzo: Giuntoli e Marotta pronti alla sfida di mercato.

La Juventus e l’Inter pensano già all’estate 2024. Sia i bianconeri che i nerazzurri, in queste settimane, proveranno a vincere quante più partite possibili e togliersi il numero maggiori di soddisfazioni. Poi, ad inizio anno, proveranno ad imbastire una serie di trattative da concretizzare poi al termine dell’attuale stagione. Entrambe, in particolare, hanno messo nel mirino un elemento attualmente militante nella Ligue 1 ritenuto quanto mai interessante.

Il nome, riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è quello di Tiago Djalò legato fino al 30 giugno al Lille. Le interlocuzioni riguardanti il rinnovo sono scattati da tempo tuttavia le parti, al momento, risultano distanti dall’accordo definitivo. Una situazione che ha iniziato ad ingolosire Giuseppe Marotta e Cristiano Giuntoli, pronti a darsi battaglia per assicurarsi la firma del portoghese classe 2000 e regalarlo al rispettivo allenatore.

L’amministratore delegato dei nerazzurri conta di rafforzare il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi in previsione di una probabile partenza di Stefan De Vrij il quale, in passato, ha più volte ribadito di volersi mettere alla prova in altri contesti prima di ritirarsi. Il profilo del 23enne lusitano, in tal senso, piace molto al manager che, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza del direttore sportivo bianconero, ancora indeciso se prolungare o meno il contratto in scadenza di Daniele Rugani.

Juventus e Inter pronte a darsi battaglia: ecco il nome seguito da entrambi

Djalò, seguito in passato dal Milan, fino a marzo ha rivestito un ruolo di primo piano nella formazione francese (26 presenze “condite” da 2 gol ed un assist). Poi, però, un grave infortunio rimediato in campo (rottura del legamento crociato) lo ha fatto finire ai box obbligandolo a seguire un lungo processo di recupero.

Ora le sue condizioni sono migliorate ma non al punto da consentirgli di tornare a giocare. Il Lille spera di riaverlo presto a disposizione e nel frattempo valuterà se riavviare i contatti tesi a convincerlo a restare oppure lasciarlo andare.

La Juventus considera Djalò la prima scelta ma, per cautelarsi visto il forte interessamento mostrato dall’Inter, sta battendo piste alternative. Una di questa conduce a Strahinja Pavlovic di proprietà del Salisburgo. Il prezzo del serbo (nel giro della propria nazionale) si aggira sui 20 milioni ma non è escludere che possa salire viste le buone prestazioni offerte dal 22enne. Giuntoli riflette. La Vecchia Signora si avvia verso l’ennesima rivoluzione.