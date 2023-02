Doppio colpo da 45 milioni: Inter in ginocchio

Nonostante la sessione invernale sia terminata, molte società sono già pronte a programmare il calciomercato del futuro.

Il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, ed ha permesso alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Aldilà di questo, però, ci sono società che sono già al lavoro per programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli. Il reparto che i rossoneri vogliono rimpolpare è la difesa, con gli obiettivi che sembrano essere già stati individuati dalla dirigenza.

Il Milan sfida l’Inter: pronto il doppio colpo

Come detto, il Milan ha intenzione di rinforzare il proprio reparto difensivo nella prossima sessione di calciomercato.

I due calciatori che la dirigenza ha messo nel proprio mirino sono Tiago Djaló e Konstantinos Mavropanos. Djaló, classe 2000 in forza al Lille, può ricoprire tutti i ruoli del reparto difensivo, cosa molto apprezzata dalla dirigenza e da Pioli. Mavropanos è un difensore centrale greco classe 1997 in forza allo Stoccarda, che bene sta facendo in Bundesliga. Per prenderli entrambi, il Milan dovrà sborsare circa 45 milioni di euro, cifra non bassa ma che permetterebbe al club rossonero di avere una difesa solida per il presente e per il futuro. Sui due calciatori in questione c’è anche il forte interesse dell’Inter, ma il Milan in questo momento sembra più avanti. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con Inter e Milan che sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.