Asse Milano-Torino, Maldini e Massara preparano lo scambio

Asse Milano-Torino in vista del calciomercato estivo: Maldini e Massara preparano lo scambio più cash. Tutti i dettagli

È in corso a San Siro l’anticipo di Serie A tra il Milan e il Torino di Ivan Juric.

Alla vigilia, Stefano Pioli ha provato a scuotere così i rossoneri: “So cosa devo fare, so di avere giocatori forti che vogliono reagire a questa situazione. Siamo tutti consapevoli che possiamo fare di più. È un momento che fa parte del nostro lavoro, più delicato di altri, ma bisogna continuare a credere in quello che si fa. Personalmente rimango sereno e tranquillo. Vincere il campionato lo scorso anno è stato straordinario, l’ambizione era rivincere ma non ci riusciremo per cui da domani inizia un nuovo campionato dove l’obiettivo è arrivare nelle prime quattro posizioni”. Questa sera, contro i granata, c’è anche un osservato speciale in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, la possibile offensiva per Singo

Dopo l’esplosione della passata stagione, è rallentata la crescita di Singo. Tuttavia, il classe 2000 è sempre sul taccuino delle big e, in estate, potrebbe tentare anche il Milan.

L’ivoriano andrebbe a completare il reparto terzini con Calabria, e potrebbe essere utilizzato anche da esterno destro sulla trequarti da Stefano Pioli. Sul piatto il cartellino di Gabbia più cash: è questa la possibile offensiva del club rossonero in vista della prossima estate. Staremo a vedere.