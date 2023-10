Napoli, cambia tutto: piazzato il colpo per gennaio

Il Napoli, dopo un avvio di stagione difficile, prova a rialzarsi anche con dei grandi colpi in vista del mercato di gennaio: torna di moda un vecchio obiettivo

Non è stato certo un avvio di stagione facile per il Napoli, che dopo lo storico Scudetto conquistato lo scorso anno ha incontrato delle difficoltà sotto la guida del nuovo allenatore Rudi Garcia. I risultati sono stati altalenanti, le prestazioni in campo poco convincenti e il malcontento dei tifosi è palpabile.

Le vittorie contro Udinese e Lecce sembrano aver restituito ai tifosi azzurri una squadra capace di prestazioni di alto livello e di dominare il gioco come fatto lo scorso anno, ma la società sembra essere ancora convinta della necessità di rinforzi, soprattutto a centrocampo, e proprio a questo scopo sarebbe ritornato in auge un vecchio obiettivo.

Durante il calciomercato invernale, infatti, il Napoli potrebbe tentare nuovamente l’assalto a Teun Koopmeiners, già cercato ripetutamente nel corso delle ultime sessioni di mercato e soprattutto in quella della scorsa estate.

Napoli, torna di moda Koopmeiners: nuovo assalto a gennaio

Nell’occasione però l’Atalanta, che aveva appena ceduto pezzi importanti della rosa quali Jérémie Boga e soprattutto Rasmus Højlund, non aveva voluto neanche ascoltare offerte per l’olandese, considerato un perno fondamentale dello schema tattico di mister Gian Piero Gasperini.

Per questo motivo gli orobici avevano richiesto una cifra vicina ai 60 milioni di euro per scoraggiare qualsiasi eventuale pretendente. Gli azzurri avevano quindi virato su altri obiettivi, tra i quali quel Gabri Veiga che tanto ha fatto discutere per la sua scelta di andare in Arabia Saudita ed unirsi all’Al Ahli. Ma il centrocampista non è mai uscito dalla lista dei desideri della società partenopea.

Qualità tra le quali spiccano in particolare la sua duttilità, che gli permette di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, la sua bravura in fase di interdizione e di impostazione, e anche la capacità di inserirsi in zona gol e di trovare anche la conclusione dalla distanza.

Nella stagione in corso il numero 7 ha già messo a segno due gol e servito un assist, dimostrandosi ancora una volta tra gli uomini più decisivi della squadra lombarda. Il Napoli sarebbe quindi pronto a tentare nuovamente un assalto per portare alle falde del Vesuvio un giocatore che, con le sue grandi capacità, potrebbe migliorare ulteriormente il reparto mediano.

L’agente del calciatore, Bart Baving, ha confermato i contatti tra le parti durante l’estate e l’interesse reciproco, dichiarando che ogni discorso sarebbe rimandato al prossimo anno. Per il mercato di riparazione, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare ad offrire circa 25 milioni più 5 di bonus, per cercare di portare in Campania un calciatore che si sta dimostrando sempre più decisivo.