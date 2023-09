Rebus al Torino, futuro da scrivere: tutti i dubbi

Il Torino si è ritrovato, all’inizio di questa nuova stagione, già con un rebus da dover risolvere: ci sono tanti dubbi sul futuro.

Il Torino ha affrontato un avvio di stagione incoraggiante, in cui ha pareggiato con il Cagliari e vinto con Genoa e Salernitana. Di fatto è arrivata una sola sconfitta però contro il Milan. Nella quinta giornata ha pareggiato contro la Roma di Mourinho, un match che ha dato indicazioni positive ed alcune da rivedere. C’è, infatti, soprattutto un rebus da dover risolvere.

Ivan Juric può dirsi soddisfatto dell’avvio di stagione dei suoi, ma sa che si può e si deve sempre migliorare. L’obiettivo è quello di svolgere la stagione nel migliore dei modi possibili. Giocandosela con le dirette concorrenti e provando a mettere in difficoltà anche le prime della classe.

A tal proposito, il tecnico granata vorrebbe poter fare maggior affidamento su alcuni calciatori della propria squadra. Quei calciatori che rappresentano una colonna portante del Toro. Tra questi rientra anche Ivan Ilic, fin qui quasi sempre incostante. Tranne pochi sprazzi di differenza non ha mostrato ancora ciò di cui potrebbe essere capace.

Torino, Ilic solo a tratti: Juric da lui vuole di più. Il futuro così diventa un rebus

Il Torino pretende da Ivan Ilic, proprio per le capacità e le qualità che potenzialmente ha, decisamente di più. Juric vorrebbe che il serbo prendesse sulle proprie spalle il centrocampo e ne diventasse il regista perfetto. Eppure fin qui le aspettative non sono state soddisfatte. Per questo motivo il tecnico, secondo ‘Tuttosport’, potrebbe decidere di farlo accomodare in panchina. Preferendogli la coppia formata da Ricci e Tameze. Come accaduto già contro la Salernitana.

Ilic adesso non può far altro che recuperare in primis la fiducia del suo mister, per riprendere di rimando il posto certo in mediana al fianco di Ricci. Il messaggio da parte di Juric è stato chiaro: serve impegno e costanza. Vuole rivedere il giocatore che ha fatto la differenza in Coppa Italia contro la Feralpisalò. L’assist contro la Roma è già un buon inizio.

Anche perché il Torino su di lui, secondo indicazione del tecnico, ha puntato molto. Arrivando a sborsare, per il suo cartellino, 16 milioni di euro che non sono certamente pochi. Se non dovesse dare certezze, Ilic si ritroverebbe partita dopo partita a doversi contendere il posto con altri compagni di squadra. E la concorrenza è sicuramente tanta.