Su Tvplay arrivano la verve di Damiano Er Faina accanto a SuperMario Balotelli: nasce Vox to Box

Cresce a vista d’occhio il palinsesto di Tvplay, il canale Twitch dedicato al mondo del calcio. E’ previsto per questa sera alle 23.00 il debutto di un programma davvero speciale.

Non bastava il calciomercato, direttamente collegato con l’autorevole piattaforma web di CMIT (calciomercato.it), che è diventata CMIT TV. Sono le incursioni dei personaggi del calcio più amati a rendere, ogni giorno di più, popolare, Tvplay, che ci regala momenti sul mondo del pallone davvero speciali, sapendo fondere alla perfezione competenza giornalistica e personaggi con una verve pazzesca e un forte appeal nel mondo della rete.

Tvplay è a suo modo unica, capace soprattutto a stupire il pubblico, durante le “maratone streaming”, in questa sorta di nuovo format, che prevede queste lunghe chat tra amici, dove a rendere tutto fuori dal comune sono anche le incursioni dei campioni del calcio.

Chi potrà mai dimenticare, ad esempio, nello scorso dicembre, durante i giorni dei Mondiali in Qatar, una diretta incredibile dove intervennero addirittura, seppur in momenti diversi, personaggi del calibro di Ciro Immobile e addirittura di Matteo Renzi.

Si parla di pallone h24, si forniscono agli utenti della rete notizie sempre aggiornate e attendibili, ma è come si vivesse in un’unica grande casa, ed è come se lo spettatore fosse parte di una grande virtuale. Ti senti parte di una “meravigliosa ammucchiata”, e soprattutto è come se fossi lì, a berti una birra con i personaggi che hai sempre voluto conoscere.

Sul concept brioso, giovanile ma non privo di solida informazione, di Tvplay, debutta questa sera alle 23.00 il programma “Vox to Box”. Sapete chi è l’uomo di punta del programma? Damiano Coccia, detto Er Faina, romano che più romano non si può, provocatore, guascone, dalla grinta incredibile.

Tvplay non si ferma più: arriva “Vox to Box”: Er Faina e Balotelli insieme promettono scintille

Chi è pronto a tenergli testa a Vox to Box? Non lo immaginerete mai. Accanto a lui c’è niente poco di meno che Mario Balotelli. Avete capito bene! Damiano ne ha dato annuncio sui suoi canali social. Super Mario ci sarà e commenterà tutta la serie A e la Champions League.

Da tempo sono inseparabili: Damiano, faccia da duro ma buono come il pane, è l’amico del cuore di Mario Balotelli. Li vediamo insieme su Youtube, addirittura per un po’ di tempo, ovviamente era una simpatica boutade, si è sparsa la voce che Damiano fosse il procuratore dell’ex attaccante della nazionale.

Da questa sera li vedremo fianco a fianco, virtualmente parlando, come se fossero davanti al medesimo schermo, con una birra in mano, a commentare sarcasticamente le partite. Ci aspettiamo davvero di tutto! Un bel colpo per Tvplay, canale fresco, avvincente, che ti permette di vivere il calcio con divertimento e con leggerezza, senza farti mancare l’informazione puntuale e dirompente.

Il programma “Vox to Box” andrà in onda due volte a settimana. L’appuntamento fisso è quello della domenica alle ore 23.00 mentre in settimana la trasmissione potrebbe andare in onda il lunedì oppure il giovedì. Saranno presenti anche Emiliano Viviano, attuale portiere dell’Ascoli, il creator digitale Andrea Pirrera, per tutti ‘En3rix’ e Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli. Insieme sono una bomba a orologeria! Damiano e Mario non sono certo personaggi che hanno peli sulla lingua. Per questa ragione il clima su Tvplay sarà caldissimo.