Serie A, salta un’altra panchina: è questione di ore

Dopo l’ultima giornata di Serie A sono diverse le panchine a forte rischio. I tifosi restano in attesa di novità.

L’ultimo turno di Serie A ha continuato a regalare sorprese. L’Inter continua a vincere mentre nuovi freni per il Napoli campione d’Italia e per la Roma di Josè Mourinho. Oltre al Lecce e al Frosinone, sorprese di questa prima parte di stagione, ci sono anche club in difficoltà e ci sono diverse panchine a rischio.

Una delle panchine più a rischio è senza dubbio quella della Salernitana di Sousa. Le vittorie non arrivano così come i gol, l’impressione è che si sia perduta anche la serenità. Paulo Sousa non vive un momento facile a Salerno, la piazza è ambiziosa e di certo i pochi punti raccolti in questo inizio di campionato non sono stati così digeriti.

Il pari contro la Roma aveva un po’ illuso l’ambiente, partire bene con la buona prestazione all’Olimpico è servito forse a celare i problemi. Il gruppo campano non è riuscito a dare una svolta, il caso Dia ha turbato l’ambiente e la squadra è stata anche costruita male in questa sessione di mercato. Come spesso accade, l’allenatore potrebbe pagare per tutti.

Sousa out, lo dicono i numeri

Nella caccia all’allenatore, il turno infrasettimanale diventa l’esame per tutto. Capire come la squadra possa andare avanti è necessario, ma gli addetti ai lavori hanno sempre meno fiducia nei confronti dell’allenatore portoghese. Nella scorsa stagione subentrò a Davide Nicola, il suo calcio si sposò con la maturazione sotto porta di Dida, mancando anche il senegalese si è ridotto notevolmente in campo il potenziale. Sousa esonerato dalla Salernitana, i bookmakers lo danno a 2,50 come quota davvero fattibile.

Il mister è così pronosticabile come esonerato, l’allenatore portoghese non ha la fiducia dei quotisti, i tifosi vogliono ora puntare sull’addio ricevendo due volte e mezza la posta in palio. Certo, non è nemmeno l’unico che rischia e dopo i risultati di domenica sono tanti gli allenatori sulla graticola, a partire da Sottil dell’Udinese, tra i favoriti per l’esonero. Occhio ai big con Garcia e Mourinho pronti ad essere nel mirino della critica ed ora anche Sarri inizia a scricchiolare.

La Salernitana valuta il futuro, solo le prestazioni convincenti potrebbero far restare Sousa in panchina. La fiducia data a Cabral sembra l’ancora di salvezza su cui aggrapparsi, nell’attesa proprio di avere in campo Dia, che ha problemi fisici di preparazione e anche di concentrazione, proprio stando alle parole pronunciate dal tecnico portoghese.

La classifica non attende e trovarsi nei bassi fondi non è mai bello, soprattutto per una società che non ha mai nascosto l’ambizione di lottare per altro rispetto alla salvezza. Le alternative sullo sfondo restano quelle di Inzaghi, Mazzarri e Gattuso.