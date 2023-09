Beccato dalle telecamere: il gesto di Leao non è passato inosservato

Il Milan ha vinto contro il Verona dopo le delusioni passate con Inter e Newcastle: il gesto di Rafael Leao non è passato inosservato

Erano giorni di profonda delusione per il Milan. Il 5-1 subito nel derby con l’Inter e il pareggio casalingo contro il Newcastle – al netto di un’ottima prestazione – hanno fatto storcere il naso all’ambiente rossonero.

Nel mirino, oltre a Stefano Pioli, è finito anche Rafael Leao. Il fortissimo attaccante portoghese, nel match di Champions League con i Magpies, è stato poco freddo sotto porta divorandosi un gol incredibile. E si anche lasciato andare a qualche leziosità di troppo.

E’ chiaro che quando si guarda giocare uno come Rafael Leao, ci si possa aspettare di tutto dal punto di vista puramente tecnico. Le qualità sono enormi, il portoghese è spesso un passo avanti ai suoi avversari. Ma può capitare, ed è il caso della partita contro il Newcastle, che i suoi gesti tecnici non siano apprezzati. Soprattutto se il Milan non riesce a vincere.

A volte serve più concretezza, proprio quella dimostrata contro il Verona nell’ultima sfida di campionato. L’asso portoghese è stato decisivo, segnando l’unico gol della partita che è valso la vittoria al Milan, tra l’altro indossando la fascia di capitano ed esprimendo tutta la sua gioia successivamente sui social.

Milan, l’ultimo gesto di Rafael Leao nei confronti di Pioli

Dopo aver segnato contro il Verona all’8′, Rafael Leao è corso ad abbracciare Pioli che lo ha difeso pubblicamente dopo lo 0-0 con il Newcastle. Un gesto che non è passato per niente inosservato dopo le critiche negli ultimi giorni subite dall’attaccante portoghese. In più, l’allenatore gli aveva anche consegnato la fascia di capitano, un altro segnale che fa capire quanto sia importante Leao nel Milan.

Le prossime partite diranno tanto su quali possano essere gli obiettivi che il Milan può raggiungere in questa stagione. Uno di questi è senza dubbio lottare per lo Scudetto fino all’ultima giornata e poi c’è la Champions League. Il girone della morte con Borussia Dortmund e PSG, oltre al già citato Newcastle, va superato per continuare un sogno iniziato la scorsa stagione.

Non sarà semplice, servirà il miglior Milan e il miglior Leao. L’atteggiamento in campo dovrà essere esemplare, senza dimenticare che il portoghese – come anche alcuni suoi colleghi – abbia nei piedi e nella mente delle giocate sopraffine che non vanno limitate. L’importante, però, sarà capire il momento giusto in cui proporle.