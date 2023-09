Inizio di campionato shock per la big, c’è l’esonero: ecco il sostituto

Il mondo del calcio, con il passare del tempo, sta diventando sempre più difficile e complicato da gestire. Soprattutto per quel che concerne il mondo degli allenatori. In tal senso, dopo un inizio di campionato davvero da dimenticare, arriva un altro esonero. E’ stato scelto in tal senso il suo sostituto.

Quando le cose vanno male, nel mondo del calcio in generale ma soprattutto in Italia, il primo a farne le spese è sempre il tecnico. Per i presidenti, infatti, è innegabile, è molto più facile allontanare un solo profilo che cambiare una intera rosa. Per questo motivo la strada dell’esonero è quasi sempre quella più comoda ed immediata da percorrere. Proprio in ragione di ciò la dirigenza della big, dopo un avvio di campionato da dimenticare, ha deciso di sollevare il tecnico dal proprio incarico. Ed in tal senso il suo sostituto è già stato individuato e rappresenta un profilo capace di scaldare i cuori dei tifosi. Ed anzi di infiammarli.

La big parte male in campionato: esonero

Quando le cose vanno male, paga l’allenatore. Ancor di più quando si tratta di grandi squadre che si presentano ai nastri di partenza con l’obiettivo di vincere e di far bene in ogni competizione.

All’Ajax, dopo il terribile inizio di campionato, sta per saltare la testa, metaforicamente, del tecnico Maurice Steijn. La dirigenza del club di Amsterdam, consapevole che non è plausibile una nuova annata come quella scorsa, punta in grande ed ha individuato in van Gaal un nome altisonante utile per risalire la china e ridare entusiasmo alla piazza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, per dire, è la brutta sconfitta rimediata ieri nel big match contro il Feyenoord, perso per 3-0 fino, almeno, agli scontri che hanno portato poi all’interruzione della gara.

Ajax, Steijn fuori: sogno van Gaal

E’ stato davvero da dimenticare, fino a questo momento, l’inizio di campionato per l’Ajax che ha accumulato già un ritardo impressionante. La squadra, partita anche quest’anno con l’obiettivo di vincere tutto, almeno in patria, si trova ora al quattordicesimo posto ed i tifosi sognano l’arrivo di una vera e propria istituzione come Louis van Gaal. A tre mesi dal suo insediamento, dunque, è già a dir poco instabile la posizione di Maurice Steijn, che non ha per niente convinto. I Lancieri si muovono per dare una sterzata molto forte.