Juric sciocca tutti: mette 2 big sul mercato

Ivan Juric, allenatore del Torino, senza molti giri di parole commenta la situazione dei granata, aprendo a due cessioni eccellenti.

Gli obiettivi stagionali non si definiscono ai nastri di partenza di un campionato, ma secondo Ivan Juric, attraverso le operazioni di calciomercato è possibile capire che direzione è più probabile che prenda una stagione sportiva.

Senza indugiare molto nelle diplomazia, in conferenza stampa, l’allenatore ha parlato di una rosa meno forte rispetto a quella della stagione precedente. C’è bisogno che il presidente Urbano Cairo investa, se l’intenzione è quella di lottare per posizioni di classifica più ambiziose. Il gruppo è comunque giovane e per l’allenatore senza giocatori forti “rimarremo incompiuti”.

Tuttavia, il grande spunto di riflessione è anche sugli affari in uscita. Potrebbe non essere mantenuta la spina dorsale dell’annata 2022-23 e ciò generare ancora maggiore difficoltà per l’allenatore e i giocatori che resteranno. Juric, senza nascondersi dietro un dito, ha affermato che tutti sono in vendita, sebbene nessuno abbia mostrato la voglia di andare via.

Torino, Juric non esclude due cessioni eccellenti: tifosi preoccupati

L’allenatore croato ha parlato apertamente di Ricci e Schuurs, affermando: “Mi dispiacerebbe molto doverne farne a meno, non è il momento secondo me”. In base al parere del tecnico, i due hanno ancora molto da dire al Torino e i margini di crescita da approfondire, prima dell’approdo in un club di livello superiore.

A differenza di Gleison Bremer, che sarebbe stato piuttosto impossibile non cedere alla Juventus, lo scorso anno. Tuttavia se per il centrocampista Samuele Ricci sembra ci siano ancora chance di stare tranquilli e vederlo al Torino per almeno un anno, più in bilico è la posizione di Perr Schuurs.

Il 23enne difensore olandese è giunto appena 365 giorni fa al Torino dall’Ajax per circa 13 milioni di euro ed è già finito nel mirino dell’Inter. Per i nerazzurri si tratterebbe di un piano B, qualora non andasse in porto la negoziazione con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard.

Il Torino non chiederebbe meno di 30-35 milioni di euro per il suo difensore, soprattutto a ridosso della conclusione della sessione estiva di calciomercato. Una cifra relativamente elevata anche per l’Inter, ma dinanzi alla quale potrebbe cedere se i bavaresi non abbassano il muro posto rispetto alla vendita di Pavard. Ivan Juric spera che i giorni trascorrano veloci e chiuda il calciomercato, ma fino alla fine la posizione del suo centrale è in bilico.